Иво Аръков спал в хотели за 4000 евро

Личният хонорар на Иво Аръков от европейското му турне, което ще бъде финансирано със средства от Плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде малко над 95 000 евро. Това показва справка в системата за управление и наблюдение на европейски средства – ИСУН.

Преди седмици стана ясно, че три различни проекта на родения в Белослав мултидисциплинарен талант за близо 400 000 евро евро са одобрени за финансиране от Национален фонд „Куклтура” по ПВУ. Най-мащабният е за 255 000 eвро и е за музикално европейско турне на неговия албум „Glory”. Последният от предвидените 10 концерта беше във вторник в Будапеща, когато и беше и последният срок за реализиране на проекта. Там също имаше обидно малко публика.

Разходите за проекта вече са публикувани и оттам става ясно, че за самия Иво Аръков е предвиден хонорар от 95 000 евро. В рамките на 20 дни той изнесе 10 концерта в различни европейски градове и столици. В описанието на проекта беше посочено, че продължителност на всеки спектакъл ще бъде 1 час пред публика от средно между 600 и 800 човека в зависимост от сцените. Това означава, че за всеки едночасов концерт Аръков получава средно по близо 10 000 евро.

Междувременно се оказа, че концертите са меко казало слабо посещавани. Репортаж на БНТ от Париж показа, че шоуто, което е с вход свободен, е посетен от едва 7 души. Сходна е картинката и на всичките му останали изяви. Както би се изразил Панайот Панайотов – „мижав интерес”!

Въпреки пълният провал на т.нар. турне, Иво Аръков изобщо не е пестял средства за да си угажда по скъпи хотели и ресторанти, става ясно от отчета му ИСУН, който той по регламент трябва да даде, ако иска да лапне тлъстата сума от 95 000 евро. Например за да изнесе концерта-загадка в Будапеща, той е спал в „Гранд хотел Савой” за 2241,49 евро на нощ. В Испания Иво е нанкал в хотел на веригага „Grupos Hoteles Playa” за 1087,61 евро. Аръков е от град Белослав, Варненско, но отдавна живее в София. Миналото лято дори се похвали, че се е нанесъл в собствен дом в баровския столичен квартал „Малинова долина”, а от интериора на жилището се вижда, че мебелите са дизайнерски и скъпи. Защо ли тогава не се е прибрал да спи в уютния си дом, а е нощувал в ултрагъзарския „Радисън Блу хотел” на пъпа на София (паметника Левски) срещу немалката сума от 1344,66 евро, както пише в отчета му до ИСУН? Но тази нощувка е „евтина” като за хостел, защото във Финландия Иво Аръков е спал за 4151,41 евро! И това да беше! Той не си е правил сам резервациите, а туристическа агенция. Тя също ще намаже за това, че е организирала турнето му – цели 14 000 евро! Клубовете, в които пее, също прибират наеми. На спорния „певец” всичко му е безплатно, защото е за сметка на ПВУ.

Иво Аръков не само е спал в луксозни хотели за по 4000 евро, но е опитал и от нощния живот. В румънската столица Букурещ например е посетил едно от най-оборотните местни заведения – „Джакс пиано бар”, където навъртял сметка от 500 евро. Да беше някой от големите ни музиканти, каквито безспорно имаме, а то – Иво Аръков, на когото пеенето определено не му се отдава. Освен финансирането на музикалното турне, той ще получи 70 000 евро за създаването на песента „Rock Star”, която излезе в края на март и още 70 хил. евро за създаването на филма „Изолация”, чийто трейлър вече беше публикуван от актьора. Личният хонорар на Аръков от филмовия проект е 30 хил. евро.

След като гръмна скандала, Министерството на културата започна проверка на проекта. Според източници на „Уикенд” по всяка вероятност там ще излязат куп нередности и най-вероятно пеещия актьор ще бъде принуден да върне голяма част от сумата, която е усвоил.