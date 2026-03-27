Иво Димчев пропусна премиерата на филма си

За съжаление и на редовите любители на седмото изкуство, и на гостите на премиерата на филма "Звезда" провокативният актьор и певец Иво Димчев изненадващо пропусна официалното събитие, част от чиито екип е, видя "България Днес". Шоуменът и майстор на пърформанса, който е един от впечатляващите участници в риалитито "Като две капки вода" по Нова тв, е помагал и в създаването на музиката към "Звезда", научи още вестникът.

За разлика от него актрисата Жана Яковлева се появи на премиерата на дебютния филм на режисьора Камен Стоянов в столичен артцентър след неколкогодишно отсъствие от страната. В лентата "Звезда" наследницата на театралната династия Яковлеви се превъплъщава в образа на високомерна галеристка, в чиито мрежи попада главната героиня във филма - младата художничка Звезда (Елена Замяркова) и това предопределя драматичната развръзка.

"Ще бъда в София само няколко дни и се връщам в Рим", довери за вестника бившата шефка на Българския културен център в италианската столица. От екипа на "Звезда" научихме още, че премиерата е била съобразена с графика на Яковлева.

"Върнах се заради наградите "Икар" и заради медицински изследвания", разкри още актрисата, позната и от други култови БГ ленти и сериали като "Пътят на честта", "Столичани в повече", "Четвъртата власт", "Връзки", "Чалга" и "Диада".

Жана Яковлева предпочете да спести причината, налагаща изследванията, а и празничното настроение, характерно за всяка премиера, взе връх и у нея. Неотлъчно до екранната галеристка бе колежката й - звездата от киното на 90-те Мариана Крумова, в стилен черен костюм, подчертаващ недокоснатата й от годините фигура.

2026-а със сигурност е годината на голямото завръщане на главната героиня от култовата лента "Любовното лято на един льохман", защото тя участва и в хитовия тв сериал "Мамник", а сега влиза блестящо и под кожата на майката на централния женски образ в "Звезда".

Със звездното си присъствие осветиха вечерта и оперната прима Дарина Такова и дъщеря й - звездата на оперното изкуство Мила Михова.

"За първи път гледах филма днес и може да звучи шизофренно, но доста ме развълнува, благодаря на целия екип", призна младата актриса Елена Замяркова.

"Аз гледам филма за трети път и при всяко гледане намирам нови теми, които ме карат да се замисля", сподели и нейната колежка Ирмена Чичикова.