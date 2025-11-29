Изгонената от БФС ергенка стана учителка по физическо

Христиана Манова, нейна колежка, й намери работата, двете са добри приятелки

Виктория Асенова, едно от най-обсъжданите лица в риалити формата "Ергенът - любов в рая" вече има нова работа. Тя е учител по физическо възпитание в кв. "Христо Ботев" в 94 СОУ "Димитър Страшимиров". Мацката е щастлива от това и дори споделя, че е намерила своето призвание. "Тези момичета и момчета също са прекрасни, като всички деца, аз не правя разлика между тях", казва Вики.

Христиана Манова Снимка: инстаграм

Вики, която в момента участва за втори път в "Ергенът", продължава да поддържа контакти с някои от своите колежки от предишния сезон 3, който също бе култов, като този. Най-добрата й приятелка е Христиана Манова, популярна с репликата: "Че те заапем". Хриси е психолог в същото училище и след като разбрала, че мястото за учител по физическо е свободно, го споделила с дружката си. Двете често са заедно и най обичат да обсъждат ергените в предаването. Христиана е категорична, че Вики не е трябвало да влиза в този последен сезон, но тя сама е решила да изживее "нещо различно от предишния".

Иначе Вики живее в Нови хан, заедно с майка си в затворен скъпарски комплекс. Родителката й е медицинска сестра от ВМА.

Преди риалити участията, Вики работеше като футболен мениджър, отново трудна професия в мъжкия свят, в който се е насочила.

Именно участието й в "Ергенът" в трети сезон, доведе до конфликт с БФС, откъдето я уволниха. Асенова не прие случалото се без борба и заведе дело, което спечели на първа инстанция. За себе си брюнетката казва, че животът й е поредица от драматични моменти, трудни решения и битки. Вики ту пада, ту се изправя, но продължава с вдигната глава, въпреки подигравките на хейтърите.

След като стана популярна Асенова не се притеснява да споделя на всеослушание и за операциите, които си направи - на носа и зъбите.

"Аз съм различна, затова не ме понасят някои хора. Директна съм, не се притеснявам от това да споделям мнението си и изговарям в очите на хората всичко, което мисля", казва Вики.

Зрителите обаче смятат, че тя има страх от изоставяне, тъй като се "вкопчва" в мъжете, към които има чувства. Така прави и в "Ергенът-любов в рая", където показва чувства към ергенът Тихомир, който на няколко пъти й показва, че няма интерес към нея като към жена, а по-скоро като приятел.

"Знам това, но все пак си обещахме да си пазим гърба до финала, а той ме предаде, защото си мисли, че е влюбен в Натали", обяснява Вики в играта.

Е, все пак любовните страсти тепърва ще се нажежават до финала, а двойката - Вики-Тихомир, вече е сред най-обсъжданите за радост на други, които са в периферията.