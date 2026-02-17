ИЗМАМАТА Pulse Fitness! Кражба на пари, камери в съблекалните, спринцовки в шкафчетата и мутро-чалга

Измислена “такса поддръжка” от 20€ бърка в джоба на клиентите. Къде спят КЗК и КЗП?

Хитър, но долнопробен и твърде селски начин са измислили от управата на Pulse Fitness да обират пладнешки трениращите хора. От близо месец социалните мрежи и интернет форуми буквално врат и кипят от възмущение към боса на веригата студия за бодибилдинг Паскал Дойчев.

Клиенти се оплакват, че откакто общата европейска валута е влязла в обръщение, от сметките им са дръпнати 20 евро под претекст “такса поддръжка на уредите”. Така подчинените на Дойчев допълнително помпят и без друго галопиращата инфлация, смъквайки по три кожи от любителите на здравословен начин на живот.

Още по-мерзък бил начинът, по който новата “такса” бива удържана. Това се случвало без изрично предупреждение. Нафуканите рецепционистки, които иначе безпокоят хората по телефона за щяло и нещяло, не са си направили труда дори са предупредят посетителите в аванс за новия “данък уреди”. Тъкмо обратното - повечето от тях разбират едва като им излезе балансът по кредитните/дебитни карти.

Тук е мястото да припомним кожодерския принцип, на който функционира веригата Pulse Fitness. За да тренира там човек, трябва да подпише договор за минимум два месеца и да предостави данни от банкова сметка. От там пък босът на фитнеса е разпоредил да се прихващат пари в аванс. Друга не особено почтена практика било дори залите да не се ползват от клиента, на него да му се трупат неплатени сметки. Така много хора, които никога не са допускали, че Паскал Дойчев ги е обвързал все едно е мобилен оператор, да бъдат посещавани от съдия изпълнители или да осъмват с блокирани от ЧСИ-та сметки.

За да не бъдем голословни или обвинени в умишлено очерняне на нечия репутация, ще приложим няколко абсолютно реални мнения, изразени от хора, застанали с лицата и имената си в социалните мрежи.

Един от тях е предприемачът Тихомир Генчев, който посвети видео обръщение на измамата Pulse (предаваме думите му без редакторска намеса):

“….. Това не е такса, това е обида към лоялните клиенти.

На 28 януари „Фитнес Пулс“ решиха да се „самообслужат“ от картата ми с такса от 20 евро, скрита в „Общи условия“, за която никой не ме е уведомил ясно. Били всички получили имейл за промяна на Общите Условия без никакъв, дори минимален, намек за нови такси?

И искам да бъда разбран правилно – не става дума за 20-те евро.

Проблемът е, че това не се случи само на мен. В същия ден стотици, а вероятно и хиляди други клиенти получиха тази „изненада“ без предупреждение.

Парадоксът е, че аз наистина харесвам залата на бул. „България“. Треньорите по кросфит там са изключителни професионалисти, а хората, с които тренираме заедно, са страхотна общност. Аз съм там заради тях. Но има огромна разлика между хората на терен и мениджмънта, който решава да злоупотреби с доверието ни по този начин.

Тук е и големият урок: Разбрахме по трудния начин, че директният дебит може да се превърне от удобство в капан. Даването на достъп до картата е акт на доверие, а не покана да бъркате в джоба ни, когато решите.

Във видеото говоря за бизнес етиката, за „иновациите“ на фона на студените душове през януари и защо не трябва да мълчим, когато ни третират просто като портфейли.

Вижте цялата ситуация във видеото. Някой друг от вас получи ли подобна „изненада“ този месец?….”

Думите на Тихомир се потвърждават и от TikTok потребител с малко име Николай, който също в поредица видеа описва кожодерските механизми. Аналогично изявление прави и фитнес фен с профил Asen Asenov във фейсбук .

В подкрепа на справедливия им гняв се присъединяват още десетки ужилени клиенти, които освен за рекетьорските такси хвърлят светлина и върху цялостната атмосфера в залите, но най-вече върху арогантното отношение на обслужващия персонал. Излишно е да казваме, че той масово е съставен от девойки, придошли от дълбоката провинция - с попфолк визия и евтини екстеншъни, но самочувствие до небесата.

Повечето от тях са горди метреси на самия Паскал Дойчев - обстоятелство, за което самите те се хвалят под път и над път. Вместо да се засрамят, че са безплатни секс играчки на един меко казано разюздан милионер (на чиито подвизи ще отделим специално място), те си позволяват да обиждат клиентите, да наричат “бедняци” всички, които откажат да им плащат рекетьорските такси и да се подиграват зад гърба на всеки, чиято визия не напомня среднощна визита в чалготеките.

Колко безумна е таксата “поддържане на уреди” говорят и самите тренировъчни съоръжения. Клиентите ги определят като твърде посредствени, морално изхабени, среден до нисък клас, които по никакъв начин не вдигат нивото на залите, камо ли да изискват допълнителен “данък”. Да не говорим, че най-редовно кардио уредите давали фира и така в иначе доволно скъпите зали клиентите били принудени да се изчакват или редуват за пътека или крос тренажор. “Там е по-голям леш и от кварталните зали”, не сдържа гнева си редовен трениращ.

Но това е само върхът на айсберга. Посетители, с които редакцията ни лично разговаря, ни увериха, че в част от

съблекалните на фитнесите Pulse били монтирани скрити

(или поне не достатъчно видими) камери, заснемащи жените и мъжете както майка ги е родила след тренировка или след посещение на спа-центъра. Една от посетителките разбрала за гнусотията сред като засякла две от рецепционистки те да гледат на смартфоните си в реално време преобличащи се жени и вулгарно да коментират телесните им недостатъци. “Виж й на тая увисналите ц*ци”, “Гледай оная какъв задник е отпрала” били само част от непристойните реплики, уточнявайки, че става дума за дами, които в същия момент са си вземали душ в обекта.

Другата гнусотия, която клиенти са забелязвали и дори филмирали, е мръсотията в съблекалните. Кални следи от обувки, петна от кафе по пода и дори….спринцовка в едно от шкафчетата. Най-вероятно с иглата някой фитнес маниак си е инжектирал стероиди, но присъствието на нещо подобно е безкрайно противно и носи реален риск от зарази, коментираха погнусени клиенти.

Като заговорихме за стероиди, самите треньори масово се хвалили помежду си, че дължат напомпаните си тела те на правилно хранене и тежки тренировки, а на инжекционната химия, с която се помпят. Оставаме на Вас да прецените дали си струва да поверяваме здравето и добрата си форма в ръцете на такива стероидни батки, които са преобладаващата част от инструкторите в Pulse.

Не можем да подминем с лека ръка и темата за скритата проституция, която се случвала в прехвалените фитнес студия. В нощна София вървят упорити слухове, че във фитнеса се пускали да тренират безплатно известни бръмчалки под претекст, че ще правят инфлуенсърска реклама на студията в инстаграм. В действителност обаче част от тях свидетелстват, че свободният вход им излизал не само през носа, но и през останалите дупки, защото от тях се очаквало да доставят телесни радости на Паскал и авери...