Изненада! Гергана се връща след 10 години в сянка – Анелия я вади на сцената на голям концерт

Гергана се завръща на сцената!

Тази новина взриви феновете ѝ, защото „Барбито на фолка“ се бе отказало преди повече от 10 години от певческата кариера. Оттогава изпълнителката на големия хит „Губя те бавно“ не направи дори и един студиен запис. По всичко личеше, че певицата е сложила кръст на професионалните си изяви. Но през ноември предстои голямото завръщане на гласовитата блондинка – и то на голямо събитие.

42-годишната Гергана ще излезе на сцената, за да изпълни заедно с Анелия на юбилейния ѝ концерт в „Арена 8888“ общото им парче „За теб, любов“, изпято от двете за първи път през далечната 2004-та.

В средите на попфолка се говори, че Анелия е подала ръка на някогашната си дуетна партньорка, за да я позиционира отново в светлините на прожекторите. Дали бившата на Коко Динев го е направила, водена само от приятелски чувства и професионална солидарност, остава загадка за широката публика. Важен обаче остава жестът. И той със сигурност ще бъде запомнен и от Гергана, и от нейните почитатели, пише „България Днес“.

Сред тях е и шоуменът и стендъп комик Николаос Цитиридис, който през последните две години упорито задаваше в социалните мрежи въпроса „къде е Гергана, какво става с нея, с какво се занимава в момента“. Уви, изпълнителката не пожела да му отговори нито на лични, нито в публичното пространство.

Това обаче не може да се каже за Гала, която така и не прости на попфолк дивата, че не се появи в студиото на „На кафе“ за уговореното предварително интервю.

Известно е обаче, че Гергана не си е останала да домакинства вкъщи, а е вложила сериозен ресурс за придобиването на нови знания и професионална квалификация. Русокоската от Димитровград завърши геология в Софийския университет и е специалист по скъпоценните камъни, което предизвиква завистта на много от колежките ѝ, а фолк изпълнителките безспорно се нареждат на челно място в класацията на „момичетата, които обичат диамантите“.

В съсловието предполагат, че певицата може да се е „заразила“ от примера на Малина, която отвори своя галерия за ултра изискани бижута близо до столичен мол.

През последните 5 години много се спекулираше и с местоработата на Гергана. Таблоиди дори я „поставиха“ зад касата на централен магазин от голяма хранителна верига, но не успяха да документират по неоспорим начин – със снимка или нейно признание – твърденията си.

Истината обаче е по-различна. Няколко години изпълнителката на няколко парчета, влезли в златния фонд на българската фолкмузика, бе уредник в отдел „Скъпоценни камъни“ в столичния музей „Земята и хората“.