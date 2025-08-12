Изпусна си нервите: Любо Киров размаха среден пръст пред деца (Вижте защо)

Поп изпълнителят Любо Киров изпусна нервите си и размаха среден пръст пред деца, и то на сцената по време на свое участие. Видеоклип с грозната сцена се разпространи светкавично в нета, а певецът, който се славеше с добър имидж, отнесе редица негативни коментари.

По време на свое участие, на което зад него седят много деца, Киров заяви пред микрофона: „Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Разбирате ли? Знаете ли какво?".

След тези думи Любо размаха два средни пръста, а след това продължи: „Радиостанциите никога не са диктували вкуса населението и народа. Никога не са го правили и няма и да го направят. Все по-зле ще става. Благодаря ви, че ние може да се съберем на всяка една поляна, която пожелаем, и да имаме повече слушатели от шибаната радиостанция, която пуска някви лайняни песни на Саня Армутлиева. Тя ми е приятелка, но не вярва в Исус Христос."

След тези свои тежки и обидни думи и жестове Киров запява следващата песен в плейлистата си, но е заснет от присъстващ фен и след секунди обръщението му стига до цяла България.

Към момента Саня Армутлиева не е коментирала официално думите на Любо.

Той самият също не каза и дума за изтеклото в нета видео. Веско Ешкенази и Тони Димитрова обаче не останаха безучастни към изцепката на колегата си. „Да си голям изпълнител, означава да уважаваш публиката и да си верен на безкомпромисното си чувство и стремеж към перфектност за онова, което и предлагаш. Тя, Нейно величество публиката, винаги знае и не може да бъде подведена даже и от най-големите. Точно от тях не може. И нито една фотосесия или визия на афиш не може да помогне. Неглижирането и рутината са пагубни. Най-тежко се пада от най-високото", написа в личния си профил маестрото.

Той не споменава никъде името на Любо, но последователите му откриха Киров в написаното. В коментар към казаното от Ешкенази Тони Димитрова заяви: „Маестро, много често цитирам Свобода Бъчварова: „Българинът може да понесе студ, мизерия, глад и т.н. Само славата не може!".