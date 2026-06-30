Какво има зад гърба й? Венцислава Тафкова се снима с покупки за над 10 бона https://hotarena.net/laifstail/kakvo-ima-zad-garba-y-vencislava-tafkova-se-snima-s-pokupki-za-nad-10-bona HotArena.net

Докато феновете припяват хитовия рефрен от новия хит на Венцислава Тафкова „Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен“, самата Мис България също показа на кого е фен. А именно – на Dior, Fendi и Diesel!

Набиращата популярност певица публикува огледално селфи от почивката си в Андалусия, но по-наблюдателните обърнаха внимание не на стройната й визията, а на пакетите от дизайнерски бутици, подредени зад гърба й, пише Intrigi.bg.

На кадъра ясно се виждат емблематичните чанти на Dior, Fendi и Diesel – три марки, чиито цени трудно могат да бъдат определени като достъпни.

Проверка показва, че дори по-дребните аксесоари на Dior често започват от около 500 евро, а дамските чанти на френската модна къща спокойно надхвърлят 5000-6000 евра. При някои от по-желаните модели сумите стигат и петцифрени стойности.

Положението при Fendi не е по-различно. Роклите и връхните дрехи на италианската марка често струват между 1000 и 3000 евро, а емблематичните чанти могат да надхвърлят 3000-4000 лева в зависимост от модела.

Най-достъпна от трите марки изглежда Diesel, но и там цените далеч не са символични. Дизайнерски дънки, якета и аксесоари лесно достигат няколкостотин евро за брой.

Като ударим чертата, целият куп от маркови покупки зад гърба на Тафкова може да надхвърля и 20 000 евро. Безспорно пловдивската красавица е доста голям фен на марките и не щади средства. Нищо чудно, че новият й хит „Малък си за мен“ бе оценен на близо половин милион – явно Венцислава знае как да инвестира...