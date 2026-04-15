Камен Донев мълчи за личния си живот… но истината за брака му излезе!

Както всяка година, и тази Камен Донев ще посрещне рождения си ден на сцена. Този път поводът е специален – юбилейното му национално турне „55 години Камен Донев“. На самия 15 април актьорът ще излезе пред препълнената Зала 1 на НДК, където 5000 души го очакват с нетърпение. Билетите за спектакъла „Лекция №2: За всеобщата просвета“ са разпродадени отдавна.

След София, на 18 април той ще бъде във Варна, а на 30 април – в родния си Русе. Между представленията Донев ще отбележи своята 55-годишнина – както винаги тихо, в тесен кръг от най-близки хора. Той никога не е бил почитател на шумните празненства.

Юбилейното турне събира опита, свободата и силата на един завършен артист. В своето двучасово авторско сценично преживяване, където думите, тялото и мисълта се движат в пълен синхрон, Донев задава въпроси, които често се оказват по-важни от отговорите. С годините равносметките му стават все по-безкомпромисни.

„Това е юбилей не като равносметка, а като движение напред“, казва той. И признава, че ежедневно прави лична равносметка: „Колкото повече разсъждаваш, толкова повече осъзнаваш колко важна е самотата и моментите на съзерцание.“ За него мисленето е като гимнастика – трябва да се упражнява постоянно.

След сътресенията в Народния театър преди две години, Донев се отдръпва и заедно с режисьора Александър Морфов представя култовата постановка „Животът е прекрасен“. Днес той е сред най-търсените актьори в България, а спектаклите му неизменно се разпродават. Той е единственият артист, препълнил Зала 1 на НДК десетки пъти, играл пред 12 000 души в „Арена София“ и събирал хиляди зрители във Варна.

Любими реплики от неговите представления отдавна се предават като народно творчество. Освен това Донев владее множество народни танци – умение, което не е случайно. Осем години от живота му преминават в ансамбъл „Найден Киров“ в Русе, създаден от баща му Иван Донев, който посвещава над 50 години на това дело.

Баща му остава до последно верен на танцьорите си – дори в последната година от живота си, въпреки тежката болест. Той си отива на 11 декември 2011 г. – в същия ден като големия Велко Кънев.

Камен Донев пази личния си живот далеч от публичността. Преди няколко години става ясно, че се е развел и отново се е оженил. С новата си съпруга има дъщеря Румяна, кръстена на неговата майка. Голямата му дъщеря Димана остава негова голяма слабост. Той поддържа добри отношения с бившата си съпруга, което му позволява да бъде отдаден баща.

В свободното си време актьорът обича електронни игри и картинг, а също така практикува ветроходство, айкидо и самбо. Именно бързите му реакции, изградени чрез бойните изкуства, му помагат при тежък автомобилен инцидент, от който успява да се измъкне, макар и с травма.

Колегите му го описват като изключително човечен човек – качество, възпитано от родителите му. Още от ученик Донев е колоритна личност – не сред най-прилежните, но с ясно усещане за сцена. Вдъхновение получава още като дете, когато гледа на живо звезди като Лили Иванова и Георги Парцалев.

Истинският му творчески път започва във ВИТИЗ, където негови преподаватели са легендите Крикор Азарян и Тодор Колев. От тях той попива най-ценното – свободата в изкуството.

И до днес за Камен Донев най-важни остават човекът, словото и общуването. „Думите са най-голямото ни богатство. За какво живеем, ако не говорим смислено?“ – пита той.

И може би именно в това се крие тайната на неговия успех – в силата на думите, които карат хиляди хора да се смеят, да мислят и да се връщат отново и отново в залата.