Карлос Насар обикаля български кръчми в Лондон (Снимки)

https://hotarena.net/laifstail/karlos-nasar-obikalya-balgarski-krachmi-v-london-snimki HotArena.net
Румен Димитров
889
Живата легенда на щангите ни Карлос Насар се е забавлявал в български кръчми в Лондон, писа "България Днес".

Олимпийският, световен и европейски шампион изненадващо се появява в събота вечерта в две заведения в английската столица, където преобладават както народните песни, така и чалга парчетата. 

Алекса (вляво) и Невена греят до спортиста

Насар е посрещнат на крака и с аплодисменти от купонджиите и е представен като голямата изненада на вечерта. В едно от заведенията Карлос чака на стълби, докато диджеят казва на микрофона анонс за гостуването му. Развети трибагреници и патриотични песни зазвучават, щом щангистът се смесва с гостите - най-често българи, които за постоянно живеят на Острова.

Щангистът се снима с изразено дамския персонал

В другата кръчма Насар се радва на красиво женско внимание - певиците Алекса и Невена Димитрова, които греят с широки усмивки до спортната ни легенда. Спортистът се снима и с част от персонала, като на кадъра ясно се вижда, че дамите отново преобладават. Въпреки женското внимание Карлос е верен на новата си изгора, с която наскоро се показаха публично - красавицата Александра Костадинова. Тя е плътно до него в Лондон.

Изчаква на стълби, докато обявят появата му

Любопитен момент е, че олимпийският шампион сменя няколко визии по време на гостуванията си в заведенията. Първо е по анцуг и бяла блуза, а за по-късните изяви залага на бяла риза и черна риза, които му придават далеч по-официален вид.

Карлос видимо се забавлява в заведенията

Гостите искрено се радват на Насар

Междувременно "24 часа" съобщи, че в последния момент е пропаднала срещата на Карлос Насар с българската общност в Лондон, която е трябвало да се проведе в неделя - ден след гостуването му в заведенията. Организаторите обявили, че щангистът нямало как да присъства и споменават в съобщение за непредвидени обстоятелства. 

Близо 40 лири струваха най-скъпите билети за срещата, като средствата трябваше да отидат за подготовката на щангиста. Повечето места в залата бяха разпродадени предварително. Карлос е доста популярен в Лондон, като първата му премия, която получи в живота си, бе от фенклуба на любимия ЦСКА в английската столица. 

 

