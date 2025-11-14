Карлос Насар ще играе себе си в пиеса написана за него

Има вероятност олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар да изгрее на театралната сцена в столицата с постановка, разказваща за неговия път до спечелване на титлите му.

Тежкоатлетът вече е поканен да изиграе самия себе си. Чака се неговият отговор, който най-вероятно ще е положителен. Всичко това става възможно благодарение на режисьора Елин Рахнев. Спектакълът „Моят път, или приказка без край“ вече се игра в Пловдив преди месеци. Тогава в ролята на щангиста влезе местен актьор заедно с Мая Бежанска, квартет „Дестини“ и много други.

„Ще говоря с продуцента, още нямам конкретни дати, но не съм се отказал и после да го играем в чужбина“, каза писателят, поет, драматург и журналист Елин Рахнев, носител на голямата награда „Орфей“ за 2025 година за цялостно творчество. Двамата с Насар избрали първо спектакълът да се види в Пловдив, а след това и в други градове на страната.

Спектакълът „Моят път, или приказка без край“, посветен на олимпийския шампион по вдигане на щанги Карлос Насар, е шарен и се състои от много линии, които, преплетени, ще покажат невероятната му приказка. Авторът на спектакъла посочи още, че това е приказката на едно момче, което в момента е един от най-известните спортисти в света и чиято история е прекрасно тъжна и меланхолична и прекрасно различна.

„Чудих се много дали този проект да бъде филм, дали театър, дали книга, тя е нов свят от страшно много провокации и предизвикателства и се надявам да ни се е получило, както казах вече. Спектакълът ще проследи различните етапи от развитието на Карлос Насар, като в него всичко ще бъде представено по един много честен начин“, каза още писателят и допълни, че целта е чрез неговата история да се покаже, че трябва да се мечтае.

„Той е пример за младите, за хората, които не вярват в себе си и в това, че всичко зависи от тях, отговорността да им се случват неща трябва да се поема.

„Точно това, че мечтае, прави Карлос велик“, казва още Рахнев. Повече от месец той се е занимавал със спектакъла, а вдъхновението го „налегнало“ и нощем, и денем.

Дали Насар ще стане актьор, или не, предстои да разберем, но едно е ясно - Карлос иска да стане мотиватор за млади хора и техните родители. До дни шампионът заминава за Лондон, където ще говори пред публика за „неговия начин“ да стигне до най-високия връх и да това, което винаги е бил - „честен, нормален и истински“, по неговите думи.