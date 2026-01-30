Кичка Бодурова ПОПИЛЯ Фънки: Недоразумение! Непрокопсал музикант!

Естрадната легенда Кичка Бодурова се оказа въвлечена в поредна музикална драма, след като обикновен нейн пост с пожелание за успех предизвика неочаквано напрежение. Певицата призна, че изобщо не е подозирала каква буря ще се разрази около думите ѝ.

„Написах последния си пост единствено с желание да пожелая успех. Нито знаех артистите, нито журито", обяснява Бодурова в социалните мрежи, която добавя, че дори няма достъп до българска телевизия и е разбрала само, че предстои концерт.

По думите ѝ вече е било поискано обяснение от член на журито към нейн фен – защо харесва публикацията ѝ, а самата тя получила и скрийншот като доказателство.

Кичка не скри разочарованието си от начина, по който често се подбират хората в журита у нас. Тя си спомня случай от фестивал в Бургас, когато представя песента „Помниш ли, море", получила огромна подкрепа от публиката – цели 89%, но въпреки това журито не я оценило справедливо.

Певицата отправи и остра критика към Фънки, определяйки го като човек, който „нито песен е написал, нито разбира от пеене", и с недоумение попита докъде сме стигнали, щом той може да съди изпълнители от ранга на Лили Иванова.

Въпреки всичко, Бодурова признава, че е чула прекрасни гласове сред новите изпълнители и се радва на младата смяна.

„Нека се върнем към по-важното – да се сътвори страхотен хит и да се избере най-достойният! Успех!", завършва тя.