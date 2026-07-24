Кирил Преславски на среща с Чарлз III

Показахме на краля колекцията ни от китайски порцелан, казва новата изгора на принца Катрин Бълтър

Княз Кирил Сакскобургготски посрещна своята 62-ра годишнина на 11 юли в компанията на трите си деца и новата си любов - британката Катрин Бътлър. Той вече е представил блондинката от сой на Мафалда, Олимпия и Тасило, както и на своите родители цар Симеон II и доня Маргарита.

И Чарлз се възхищава на порцелана Снимки: Millie Pilkington

Само преди дни Катрин пък представи нашия княз на крал Чарлз III на събитие в музея "Бътлър колекшън" в Дорсет, Югозападна Англия, стана ясно от публикация на Катрин Бътлър в нейния сайт. "Всички бяхме много горди да покажем на краля нашата колекция от китайски порцелан от XVII век", споделя Катрин Бътлър.

Отношенията между нея и княз Кирил са вече доста сериозни. Преди две години той я доведе в Боровец на ски и британката се запозна с местните ни ресторанти, а Природонаучният музей и златните ни съкровища я впечатлиха най-много. Очаква се българският княз и една от най-добрите изследователки на китайския порцелан в света в лицето на Катрин в близките месеци отново да направят пътешествие из България, твърдят близки до тях. Двамата се запознават в Лондон преди повече от шест години, като заслуги за това има техен общ приятел от университета.

Катрин е дъщеря на бивш дипломатически съветник на първата жена министър-председател на Обединеното кралство - Маргарет Тачър. Сър Майкъл Бътлър също е бил изключителен познавач и е известен като притежател на най-добрата колекция от китайски порцелан в света. Тя е майка на 17-годишно момиче от предишна нейна връзка. Принц Кирил от няколко десетилетия е любимец на светските медии в Испания, а и в Европа. Почти две десетилетия те следяха всяка стъпка, която правеха той и бившата му вече съпруга - красавицата от Палма де Майорка Росарио Надал. Българският принц след развода си с нея пази личния си живот далеч от полезрението на медиите и избягва да говори по темата, тъй като предпочита да говори само за професионалните си ангажименти.