Кобилкина проговори за младото гадже: Запознахме се във фитнеса (Подробности)

Сексоложката Наталия Кобилкина най-после проговори за младия избраник на сърцето си!

Месеци наред терапевтката умело криеше новата си връзка, като само загатваше, че се носи на крилете на щастието. След дълго мълчание рускинята вече е готова да допусне света в най-съкровените кътчета на душата си.

„Запознахме се във фитнеса. Бях на тренировка със сина ми Филип. Той се притесняваше дали не съм женена и да не цъфне някой татко. Казах, че съм разведена, взе ми номера и ме покани на вечеря. Като излязохме, ясно заявих: „По-голяма съм, имам дете, бизнес и котка... и умея да бъда само в отношения. В отговор приятелят ми спокойно каза: „Тествай ме“, разкри ексклузивно пред феновете си Кобилкина.

И така вече 6 месеца двойката се носи на крилете на щастието, пише "България Днес".

„За момента минава всички тестове. Грижовен, умен, забавен. Връзва ce на моите глупости и идеи", хвали го влюбената Наталия.

Въпреки непрестанните ангажименти и семинари на Кобилкина двойката все пак успява да си открадне време за почивка. Двамата са на море в слънчева Италия, но неприятности ги следват по петите. Тръгвайки на плаж, се оказва, че в курорта, в който са отседнали, е трудно да си намериш чадър, без да си си го запазил предварително. Любимият на терапевтката е мъж на място и за нула време намира изход от ситуацията.

"Оставих приятеля ми да реши проблема и той, както винаги, го реши. Убеди собственика да добави допълнителен чадър за нас. Моята женска работа бе да бъда красива и да вярвам, че той ще се справи. А аз вярвам", заяви топпсихоложката.

Богинята на секса определено не се срамува от факта, че е по-голяма от ухажора си, въпреки че не разкрива колко точно е разликата им. Според нея годините не са проблем и точно това проповядва на клиентките си.

"Много мъже днес харесват по-зрели жени, защото те са по-уверени, емоционално стабилни и знаят какво искат. Опитът им ги прави по-интересни и независими, а това привлича. Освен това често са по-спокойни в отношенията и по-свободни в интимността. В обществото вече се цени личността и зрелостта, а не само младостта“, категорична е специалистката.