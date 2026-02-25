На участие: Преслава показа часовник за 30 000 евро (Снимки)

Луксозен часовник за поне 30 000 евро грее на ръката на фолкпевицата Преслава, забелязаха наблюдателни почитатели на чалга дивата.

Изпълнителката се изфука със скъпарския аксесоар на едно от последните си участия в столична чалготека, където забавлява студенти и почерпени любители на фолкритмите.

Бижуто на лявата й ръка поразително прилича на класически луксозен ръчен часовник на световноизвестна швейцарска марка. Аксесоарът е значим модел в историята на часовникарството, защото е първият автоматичен хронометър с дата в отделен прозорец на циферблата (от 1945 г,). Моделът се произвежда в широка гама от размери от 28 до 41 милиметра, материали и стилове, като сините варианти са сред най-популярните поради , елегантния си и универсален вид. Преслава е избрала точно варианта със син циферблат, който веднага се забелязва.

Синият циферблат може да бъде в различни нюанси, от ярък до по-тъмен, и да променя отблясъците според светлината. Експерти казват, че се съчетава отлично с класически метални гривни и е подходящ както за всекидневно носене, така и за официални случаи. Сред другите му характеристика е, че има самонавиващ се механизъм, с висока точност, много, устойчив е на надраскване и е трудно се поддава на корозия.

Това е един от най-популярните мъжки модели със син циферблат, известен с отличната си четливост, устойчивост и класически дизайн, но любопитното за него е, че масово се носи и от жени.

В публичното пространство циркулира информация, че хонорарът от едно участие на Преслава е около 6000 евро, така че не е никакъв проблем за фолкпевицата да си го купи. Другият вариант е да й подарък, като погледите са насочени към приятеля й Павел, който е и баща на дъщеричката й.

Марковите и скъпи часовници са част от живота на Преслава от много време.

Преди много време се появи снимка, на която изпълнителката носи диамантен часовник. Това беше разпространена информация, че аксесоарът й е подарък от тогавашния й приятел, който се бръкнал надълбоко, за да го закупи за рождения й ден.

Години по-късно отново се заговори, че Преслава носи скъп часовник, като тогава се завъртя името на настоящия й приятел Павел, като човека, който й е подарил бижуто. Но дори и без да получава подаръци, Преслава сама с лекота може да си позволи да си купува скъпи часовници.

Миналата година колежката й Софи Маринова подари часовник на сина си Лоренцо за рождения му ден, като предполагаемата цена на аксесоара беше около 15 хиляди евро - сума, която не представлява никакво затруднение за ромската перла.