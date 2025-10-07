Комуникация с отвъдния свят ли прати Невена Цонева на операция?

Последни
Ще остане в болницата още пет дни, казва половинката на певицата Венелин Венков

Половинката на популярната певица Невена Цонева - Венелин Венков, потвърди пред "България Днес", че изпълнителката е преминала през оперативна интервенция и в момента се възстановява в болница в Пловдив. Певицата ще остане в лечебното заведение за около 5 дни, но вече се чувства по-добре. Каква точно е била причината певицата да бъде спешно хоспитализирана, за момента не е ясно.

Невена сама сподели новината с феновете си чрез видео, в което обяснява, че е била приета в болница по спешност и е принудена да отмени концертите си в Пловдив, София и Казанлък. Певицата увери почитателите си, че новите дати ще бъдат обявени в рамките на два дни и че всички закупени билети ще важат без нужда от презаверяване.

Феновете изразиха своето притеснение и пожелания за бързо възстановяване, а някои коментатори посочиха, че интересът на Невена към окултното и видеата й за комуникация с отвъдния свят може да носят негативна енергия, която евентуално да е повлияла на здравето й. Тези спекулации Невена все още не е коментирала. Певицата не крие своята страст към света на мъртвите и способността й да вижда призраците им сред нас. Красавицата притежава и дарба да вижда цвета на аурата на хората, с които се среща, а всеки нюанс носи символично значение.

Преди две седмици Невена и Венелин предизвикаха истинска сензация с интервюто си пред Петя Дикова по Би Ти Ви. Певицата призна: "За пръв път в този живот ли се виждам с Венелин? Категорично не! Имам ясни спомени коя съм била. С него сме били двойка и в друг живот". Цонева намекна, че Венков е бил популярна личност в минал живот и връзката им тогава е била тайна и забранена.

"Ние сме имали тайна връзка във времена, в които такива отношения не са били позволени", сподели Цонева, докато Венков само се усмихваше заговорнически. Тогава Невена похвали Венелин: "Той има невероятна енергия и ме кара да се чувствам жива на сцената". За аурата муизпълнителката обясни: "Тъмночервеният цвят се е засилил - лидерските качества вече блестят".

Турнето на Невена, Венелин и Баш Бенд продължи в Хасково и Сандански, но влизането на чаровната певица в болница възпрепятства концертите в Казанлък, Пловдив и финала в София. След емоционалната вечер в Сандански Невена даже публикува снимка с надпис: "Поредица от вечери на маса след концерт", на която целият екип е щастлив и удовлетворен. Дни след това обаче здравето на обичаната изпълнителка се влошава.

 

