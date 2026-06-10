Кой е таткото? Тафкова хвърли бомба в новата си песен https://hotarena.net/laifstail/koy-e-tatkoto-tafkova-hvarli-bomba-v-novata-si-pesen HotArena.net

Огън. Вода. Луксозна спортна машина. Футуристични визии. Агресивно самочувствие и припев, който влиза в главата още от първото слушане.

Така изглежда новият музикален удар на Венцислава Тафкова, която вчера официално представи дългоочакваното си парче „Малък си за мен“, пише Intrigi.bg.

Само минути след премиерата клипът започна да трупа гледания, лайкове и десетки коментари от фенове, които не скриха възторга си от новото попфолк предложение.

„Браво, момиче! Първата песен е брутал и не я спирам, радвам се, че правиш пак! Успех на парчето!“, пише един от последователите й.

„Тази година не спираш да твориш, възхищавам ти се!“, гласи друг от първите коментари под видеото.

И няма как да е иначе. След успеха на „Совалката“ Мис България очевидно е решила да вдигне летвата още по-високо. В новия клип зрителите виждат коренно различна Тафкова – по-смела, по-провокативна и по-уверена от всякога.

Кадрите се сменят със светкавична скорост между огън и вода, зрелищни ефекти, луксозна спортна бегачка и поредица от впечатляващи визии, които превръщат видеото в истински визуален спектакъл. Особено силно впечатление прави агресивното сценично излъчване на изпълнителката, която този път оставя усещането за жена, която диктува правилата на играта.

Не по-малко запомнящ се е и текстът.

„Новите принцеси в Монако води, но по Венцислава луд си, нали...“

а секунди по-късно идва и репликата, която още с появата си започна да обикаля социалните мрежи:

„Малък си за мен, татко ти отдавна ми е фен!“

Любопитното е, че това съвсем не е първият път, в който Тафкова удря по мъжкото самочувствие с музиката си.

Още в дебютния хит „Совалката“ първата носителка на короната „Мис България“, превърнала се в попфолк изпълнител, пееше: „Малката, малката качва те на совалката, бягай да поплачеш пак на мама“. Парчето бързо привлече вниманието онлайн и за сравнително кратко време натрупа впечатляваща аудитория, превръщайки се в един от най-обсъжданите музикални дебюти през годината.

Ако някой е решил, че след „Совалката“ певицата ще смекчи тона, очевидно е сгрешил. След като изпрати мъжете да плачат на мама, сега Тафкова вече е готова да се заиграе и с бащите им.

Точно тази реплика се очертава като големия коз на новото парче и още в първите минути след премиерата започна да се споделя и коментира от феновете.

Силният ритъм, танцувалният заряд и провокативното послание дават сериозна заявка „Малък си за мен“ да се превърне в едно от най-коментираните парчета на лятото.

А ако съдим по първите реакции в мрежата, дискотеките съвсем скоро ще пеят припева наизуст.