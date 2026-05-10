Кой заплаши с отвличане внуците на Васил Божков?

Ива Софиянска-Божкова взриви социалните мрежи с разтърсващо признание за месеци наред системен психически тормоз и смразяващи заплахи срещу нейните деца. Снахата на Васил Божков разкри, че непозната жена я е „бомбардирала“ с гласови съобщения посред нощ, в които се заканвала да отвлече наследниците й.

„Пращаше ми тези съобщения в 3 през нощта“, споделя разтревожената майка във видео онлайн. Ива и съпругът й Антон Божков имат 3 деца – Мая, Васил и Стефан, като синовете носят имената на известните си дядовци – Васил Божков и Стефан Софиянски.

Заради постоянния страх за сигурността им, Ива никога не показва лицата на децата си в публичното пространство. Дори на личните си празници тя използва рисувани изображения вместо реални снимки върху празничните торти. Децата учат в престижни частни училища, като голямата дъщеря Мая се обучава в музикално училище, а Васил-младши се увлича по математика, шах и футбол.

Ива Софиянска направи признанията за децата си и заплахите за отвличане в подкаста си, където гости й бяха нейните приятелки и синоптички Никол Станкулова и Гери Малкоданска. Те търси отговор на въпроса „да показваме ли децата си онлайн“. Трите известни дами стигнаха до консенсус, че въпросът няма еднозначен отговор.

Един от основните страхове, които родителите споделят, е свързан с негативните реакции. В свят, в който всеки може да коментира всичко, няма гаранция, че едно дете няма да стане обект на подигравка. „Аз съм го обяснила вкъщи, че до 18 е забранено от закона да имаш личен телефон. За снимките или ги показваш в гръб, или деликатно, но да ги показваш със стикери на главата с маймуна, това вече ми е прекалено” – заяви възмутена Никол Станкулова, която не показва абсолютно нищо за децата си в социалните мрежи, все едно не съществуват.

„Искам да почерпя всички, които ми пишат ежедневно, че съм стара мома и нямам деца. Хайде, няма ли да родиш едно дете? Толкова ли нямаш желание? Семейство не искаш ли да имаш? Имам много такива съобщения” – заяви синоптичката, която има две дъщери - 7-годишната Теа и 4-годишната Андреа, които са плод на любовта й с бизнесмена Теодор Минев, син на собственика на Първа инвестиционна банка Цеко Минев. Двамата са заедно от над 10 години. През 2018 г. синоптичката на Нова тв роди малката Теа, която е кръстена на татко си. Второто отроче на сем. Миневи се появи на бял свят на 24 октомври 2021 г., но майката обяви радостната новина на следващия ден. Тя пази всичко около децата си в тайна,.

„От друга страна стои въпросът за правото на самото дете. Днес родителят решава - какво да покаже, кога, пред кого. Но утре това дете ще порасне и може да има съвсем различно мнение. Снимка, която днес изглежда невинна и мила, след години може да се възприеме като неудобна, дори като нарушаване на личното пространство” – коментира Ива Софиянска, която от малка е под светлините на прожекторите, защото е дете на известни родители.

„Не знам защо се сетих да дам паралел с баща ми, аз съм израснала като дете на известни родители, винаги са ме знаели, коя съм, показвали са ме, но тогава беше друг светът. Искам да кажа, че си представи картинката, как някой майка решава да публикува много сладка снимка на тебе по бански и омазан със сладолед и след 30 години ти се кандидатираш, станеш президент. Тези неща много ме представят” – сподели щерката на бившия кмет Софиянски и така загатна, че очаква поне едно от трите й деца да се насочи към политиката. Това не ни изненадва, защото знаем кои са дядовците на децата – бившият столичен кмет Стефан Софиянски и олигархът Васил Божков, който още през 2020 г., докато беше в Дубай, обяви създаването на политическа партия „Българско лято“, с която участваше в изборите.

Снаха му Ива сподели, че дъщеря им Мая вече много иска да се показва, но родителите й не й дават. Момичето е талантливо и пее в музикална школа и засега иска да стане певица. От съображения за сигурност Ива и Антон не дават на Мая да се снима и показва във фейссбук и инстаграм. „Засвидетелствайки, че това са моите деца, те където и да отидат, хората ще казват: „това са нейните деца’“, споделя тя. И добавя нещо още по-притеснително - че негативното отношение към родителя лесно може да се пренесе върху децата.

„Много е гадно да прочетеш негативен коментар за детето ти. Докато възрастните могат да понесат критика, децата остават уязвими. Те нямат изградени механизми за защита, а дигиталният отпечатък остава завинаги“, заяви Гери Малкоданска.

Ива Софиянска-Божкова застава твърдо зад позицията си да пази децата си: „Възприемам ги като нещо толкова интимно и свято, че искам да си ги запазя колкото може по-дълго.“ Бившата водеща от Нова тв дори призна, че преди години е дърпала отрочетата си от груповите снимки на детски рождени дни, но в последните години просто моли да не я отбелязват, но позволява на наследниците си да позират на кадрите с приятелчета. „Аз от детски рожден ден, когато бяха по-малки и големите, признавам си, че съм ги дърпала от снимка няколко пъти и ми стана много тъпо. И оттогава омекнах много повече. Ако е една обща снимка с 40 деца и едно от тези деца е твоето, не е кой знае колко драматично, защото иначе те се чувстват изолирани” – признава снахата на Божков, която варди Мая и Васил като орлица.

Внуците на Черепа от детската градина ходят с охрана и са едни от най-строго охраняваните деца в цялата страна. Мая и Васил още от пеленачета са свикнали с присъствието на куп гардове около тях, които се грижат за сигурността им, откакто са се родили. Най-малкият Стефан все още не се дели от майка си Ива, не ходи на градина и все още няма бодигард.