„Красавицата и звярът“ в нов епизод: Мария засенчи Мара в мрежата (А бившият свекър с две нови фирми)

Фолк певицата Мария отново е в центъра на семейна интрига, в която се преплитат имената на настоящия ѝ съпруг Теодор Петков, бившата му партньорка Мара, новия мъж до нея – Рашев-син, и разбира се – родителите на Мара, които от години стоят зад амбициите ѝ.

Бащата на Мара – от осъден за злоупотреби до рязък бизнес възход

Бащата на Мара остава една от най-коментираните фигури в целия сюжет.

Той е осъждан за злоупотреби в особено големи размери, а след присъдата си дълго време е работил именно в бизнеса на Теодор Петков.

Преди месец обаче предприема неочакван завой – регистрира две нови фирми за климатици, което предизвика вълна от въпроси в мрежата.

Коментаторите не подминават факта, че внезапният му финансов подем идва след години, в които е бил част от фирмите на Петкови. Дали става въпрос за тежки кражби, докато са били още в семейни отношения?

Няма официални обвинения, но темата се върти активно.

Мара – амбиции, семейна стратегия и силен гръб зад гърба ѝ

Според хора от светските среди Мара е от малка мотивирана да бъде „някой“ – и родителите ѝ винаги са действали рамо до рамо с нея.

След раздялата с Теодор преминава през поредица от опити за нови връзки, докато среща Рашев-младши, който я набута на апетитно работно място без каквато и да било квалификация и стаж.

Назначение в Народното събрание

Покрай новия си партньор Мара е уредена на позиция в Народното събрание, което породи нова порция коментари. Тя е със средно образование и крайно неподходяща за позицията.

Не липсват мнения, че влиянието на Рашев-син играе водеща роля в новия ѝ служебен скок.

Мария и Теодор – пълен обрат в стил, поведение и публичен образ

Докато около Мара и родителите ѝ следват скандали, смени на позиции и шумни истории, Мария и Теодор избират пълна тишина.

И има защо – Мария от години е считана за една от най-големите звезди на поп фолка, символ на красота, стил и безупречна визия, а модните среди неслучайно я определят като икона.

Контрастът между двете жени е толкова силен, че в социалните мрежи вече вървят десетки мемета и шеги.

Най-разпространеното сравнение, което се върти из форумите, е „красавицата и звяра“ – саркастичен коментар, използван от зевзеци, за да подчертаят именно разликата между Мария и Мара.

Мария и Петков отказват да вземат участие в тази „война на визии“. Двамата поддържат класа и дистанция. Единственият път, в който певицата си позволи коментар, бе след силно притеснителна заплаха за отвличане и жалба от страна на Рашев-син за 10 милиона лева.