Красимир Аврамов се влачил с патерици, още е в болница

"Може би операцията ще се размине. Но съм на лечение в Александровска болница." Това каза ексклузивно за "България Днес" Красимир Аврамов. Преди няколко дни поп звездата обяви в профила си в социалните мрежи, че концертът му "Попопера. Вдъхновението" в зала 1 на НДК, насрочен за 29 ноември, няма да се състои.

В обръщението си към "любимата публика" Човека глас посочи, че по съвет на лекарите му предстои неотложна хирургична интервенция. Единствено "България Днес" научи тогава, че причината за отмяната на най-значимото събитие в кариерата на известния мим и певец през последните две години е възпаление на ставата на крака, предизвикано от вирусна инфекция.

"Лекарите имат надежда състоянието ми да се подобри след консервативно лечение, но още няма пълна яснота", уточни Аврамов. Изпълнителят, който пожъна успехи в музикалната индустрия и в Америка, обаче е категоричен, че няма нищо по-ценно от здравето. "Това е най-големият капитал за всички хора", убеден е той.

"Знаете ли какво ми коства това заболяване освен физическите страдания? Огромни загуби! Но аз ще ги възмездя. Не бях ли отменил концерта, състоянието ми можеше да се влоши много. И тепърва да имам загуби. А и да притесня още повече близките си хора", наблегна Човека глас.

Краси Аврамов не скри, че последните дни, преди да бъде хоспитализиран, "едва се е влачил с патерици". И всяка стъпка му е предизвиквала неописуема болка!

"До последно обаче са надявах, че ще мога да изляза на сцената. Но пък трябваше да се откажем от хореографията. И да пея, седнал на стол на сцената. Всички от екипа ми знаеха колко се измъчвам от състоянието си", сподели още популярният певец.

"В един момент обаче си казах, че не искам публиката да ме вижда на стола. И взех трудното решение да отложа концерта. До два месеца мисля, че ще обявя новата дата", зарече се пред "България Днес" Човека глас.

Така на толкова оспорваната дата - 29 ноември, зала №1 на НДК остава свободна, ако Кичка Бодурова, която има рожден ден на тази дата, отново пожелае да изнесе юбилеен концерт за 70-годишнината си. Двамата с Аврамов имаха конфликт по този повод, а от НДК поднесоха официално извиненията си на известната певица, която междувременно отлетя към Америка. От близкото й обкръжение предполагат, че тя ще се върне в родината, за да отпразнува тук юбилея си.