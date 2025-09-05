Лепа Брена стана баба на момиченце, разкри и името на малката (СНИМКИ)

Една от най-големите звезди на Балканите - Лепа Брена, вече е баба.

Докато двамата й синове Стефан и Виктор все още се ослушват да я зарадват с внуче, това стори доведеният Филип.

Неговата булка - фолкзвездата Александра Прийович, роди момиченце, което са нарекли Ариа. Самата певица пусна и снимка на ръчичката на бебето, а към нея написа: „Животът ни даде всичко“. Раждането се случи в сряда преди обяд в частна клиника в Белград и премина без усложнения. Майката и бебето са в отлично състояние, а гордият баща и 6-годишният батко Александър вече очакват първата среща с новата дама в семейството.

Името Ариа беше пазено в тайна, но изборът му не е случаен. То съчетава нежност и сила - в персийската и индийската традиция означава „благородна“ и „чиста“, а в италианския език се свързва с „въздух“ и „звук“. Символика, която сякаш отразява музикалната съдба на фамилията, в която вече три поколения жени пленяват публиката със своя глас.

С появата на Ариа се случи нещо повече от просто семейно щастие -фамилията Живойнович за първи път от десетилетия получи момиченце. Това превърна новината в истински празник за феновете и в медиите, където Ариа беше посрещната като „новата принцеса“ на една от най-популярните фамилии на Балканите

Бившият тенисист Слободан Боба Живойнович вече подготвя голямо тържество, а Лепа Брена сияе от щастие в ролята си на баба. Символиката е силна - оттук нататък в рода, белязан от силни мъжки наследни ци, женската енергия се завръща.