Лили в опасна близост с тайнствен мъж

Неизвестна снимка на Лили Иванова в опасна близост с неизвестен мъж разбуни социалните мрежи и породи куп спекулации сред почитателите на примата.

Оказа се, че кадрите са от 17 февруари 1993 г. и са направени в ресторант „Сливен“ в Града на стоте войводи. Лили е грандамата на пищен банкет, на който местният бизнесмен и кредитен милионер Мариян Петров, известен като Мариян Първи, (отдавна покойник) събира цвета на българската естрада. Тъкмо той е на снимката с нея.

Купонът се вихри в ранните години на прехода, белязани от тежка криза, хиперинфлация, а хората броят стотинки и чакат по опашки.

От други кадри се вижда, че сред поканените в ресторанта са били още дует „Ритон“, Георги Христов, Васил Найденов, Силвия Кацарова, Милена Славова и актьорът Никола Анастасов.

С Лили е и Чочо Владовски, с когото по това време примата върти любов. По време на вечерята Лили изпълнява някои от най-популярните си песни.