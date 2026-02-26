Диана Димитрова заряза Франция заради „Хелс Китчън“

Актрисата Диана Димитрова, която преди година обяви, че прекратява актьорската си кариера в България, за да учи анимация във Франция, се завърна у нас да готви в звездния отбор на „Хелс Китчън“. Влизането й в кулинарното риалити веднага предизвика коментари, тъй като името й от години е свързвано по-скоро със скандали, отколкото с нови роли.

Димитрова стана популярна с участието си в медицинския сериал „Откраднат живот“, където изигра уроложката д-р Зорница Огнянова. Героинята й имаше кратък, но бурен роман с доцент Виктор Банков, в чиято роля влезе Юлиан Вергов. 5 години по-късно Диана предизвика бурен скандал, след като обяви, че по време на снимките е била интимна с Вергов и че е била жертва на побой, за който твърдеше, че е отговорен той. Случаят предизвика силен обществен отзвук и раздели гилдията, но впоследствие темата затихна без развръзка, която да сложи окончателна точка.

Преди това актрисата беше в светлината на прожекторите и заради връзката си с писателя Калин Терзийски.

След поредицата от лични драми кариерата й видимо забуксува. В последните години тя няма значими актьорски ангажименти и не участва в нови продукции.

В момента Димитрова се прехранва основно с рисуване на портрети по поръчка. Тя е с художествено образование и не крие, че винаги е искала да бъде художничка. В социалните мрежи предлага портрети молив на цени от около 45 евро.

В „Хелс Китчън“ Диана застана рамо до рамо със страховитото дуо - актрисата Рая Пеева и майка й, актьора Ники Станоев, „Ергенът“ от втори сезон на шоуто Евгени Генчев, Нора Недкова и др. Още в първите епизоди майката на Рая я нахока, че представя техни манджи за свои, тъй като тя ги носи на шеф Ангелов.