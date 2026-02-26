На лукса! Сгащиха Пиленцето Нина да „лети“ за Монако с автобуса! (Папарашко фото)

Пиленцето от Монако Нина Димитрова, която постоянно парадира в какъв лукс живее, „отлетя“ обратно за Френската Ривиера с... автобуса! Половинката на Боби Манекена явно рано-рано отпада от Hell’s kitchen, където участва като ВИП звезда, изгонена от шеф Виктор Ангелов.

Intrigi.bg се сдоби с папарашко фото на Нина, която се прибира обратно в Монако, с „луксозен“ транспорт. Но не самолет, нито пък частен трансфер. Оказва се, че Пиленцето дори не е имало възможност да си плати полета с някоя от нискобюджетните компании, а си е хванало автобуса, друсайки се два дни до крайната дестинация.

Че животът на Боби Манекена и Нина Димитрова няма нищо общо с лукса, който се опитват да внушават в социалните мрежи, се знае отдавна. Пиленцата от Монако често са обект на подигравки именно заради болните си амбиции да са ВИП-ове, а всъщност мизерстват в Монте Карло.

Още в първия епизод на Hell’s kitchen стана и ясно и доколко външният вид на Нина в Инстаграм отговаря на действителността. Тя се оказа доста по-пълна и неподдържана жена с евтина визия, коментираха в нета.

На папарашкото фото от автобуса пък забелязваме найлоновите чанти, с които Нина пътува, барабар с менте раничката на Луи Вюитон за 5 евро...