Каролина Церовска
2765
На лукса! Сгащиха Пиленцето Нина да „лети“ за Монако с автобуса! (Папарашко фото)

Каролина Церовска
2765

Пиленцето от Монако Нина Димитрова, която постоянно парадира в какъв лукс живее, „отлетя“ обратно за Френската Ривиера с... автобуса! Половинката на Боби Манекена явно рано-рано отпада от Hell’s kitchen, където участва като ВИП звезда, изгонена от шеф Виктор Ангелов.

Intrigi.bg се сдоби с папарашко фото на Нина, която се прибира обратно в Монако, с „луксозен“ транспорт. Но не самолет, нито пък частен трансфер. Оказва се, че Пиленцето дори не е имало възможност да си плати полета с някоя от нискобюджетните компании, а си е хванало автобуса, друсайки се два дни до крайната дестинация.

Че животът на Боби Манекена и Нина Димитрова няма нищо общо с лукса, който се опитват да внушават в социалните мрежи, се знае отдавна. Пиленцата от Монако често са обект на подигравки именно заради болните си амбиции да са ВИП-ове, а всъщност мизерстват в Монте Карло.

Още в първия епизод на Hell’s kitchen стана и ясно и доколко външният вид на Нина в Инстаграм отговаря на действителността. Тя се оказа доста по-пълна и неподдържана жена с евтина визия, коментираха в нета.

На папарашкото фото от автобуса пък забелязваме найлоновите чанти, с които Нина пътува, барабар с менте раничката на Луи Вюитон за 5 евро...

 

3 Коментара

Една

преди 1 час

Оставете хората да се излагат на воля.

Коментирай

Жечка

преди 53 минути

Тези автобуси ги ползват джебчийките от България и Румъния, за да отидат до Франция и Испания да си крадат на спокойствие. Тая не знам закъде е тръгнала, най-вероятно чисти по домовете на богатите.

Коментирай

Анка М.

преди 7 минути

Лекият полъх на провинциализъм в началото на това писание, постепенно се превърна в ураган от скудоумие и простотия. Бездарната авторка спокойно би могла на момента да спре завинаги да упражнява тази професия, която явно изобщо не и се удава. А това, че снимката от автобуса сме я виждали преди няколко години в друга статия, оставям на съвестта на редактора.

Коментирай

Коментирай

