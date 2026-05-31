Лили в Париж по-скъпа от „Ролинг Стоунс”

Лили Иванова в Париж се оказа по-скъпа от легендата Рони Уд от „Ролинг Стоунс”. Родната прима поиска за концерта си в зала „Олимпия” баснословни суми, които стигнаха 250 евро на място. В същото време китаристът на „Стоунс”, който е свирил и с Боб Дилън, Ерик Клептън, Ринго Стар, Род Стюарт и още редица други световни знаменитости, стигна едва до 220 евро в същата зала, видя „Уикенд”.

Концертът на Лили Иванова в парижката зала „Олимпия” беше посрещнат у нас като голямо събитие от национално значение. Всички много похвалиха звездата и нейните музиканти за шоуто, което са представили в емблематичната френска зала навръх 24 май. Родни медии обявиха, че „Олимпия” е била препълнена до краен предел и това наистина беше така. Проверка на „Уикенд” показа, че е имало поне 300 непродадени места два часа преди концерта, когато примата приключваше последната си репетиция преди събитието. В партера наистина всички места бяха заети, но на балкона до последно са останали много празни седалки. Записи от самото събитие показват пълни редове, но не и цялата зала, само добре запълнените сектори. Как са се напълнили и те за толкова кратко време, е голяма загадка.

Впоследствие енигмата бе разконспирирана от хора от музикалните среди, запознати с обичайната практика при твърдо желание да изглежда, че салонът е посетен до пълния му капацитет: за българската вечер е използвана онази част от партера, докъдето са изкупени местата; незаетите редове в дълбочината назад са зачеркнати онлайн, а физически са преградени със завеса. Така се създава визуален ефект за препълване, необходим най-вече за бъдещия игрален филм за певицата. В действителност двехилядната „Олимпия” е по-голяма спрямо разпространените снимки от вълнуващия български концерт. На практика на 24 май в „Олимпия” влизат около 1300 зрители при капацитет 2000. Възможно е това да е скрито от самата Лили, като предпазна мярка от нейния екип, за да не се пречупва ентусиазмът й. Така или иначе е факт, че звездата се изявява толкова успешно в емблематичната зала.

Концертът мина триумфално с представяне на някои песни, които звездата не е пяла от години. Кулминацията, както обикновено, беше финалът със знаковите хитове „Щурче“, „Детелини“, „Ветрове“, „Камино” и „Присъда” („Последната ми дума ще е песен“). Пред публиката Лили е сподели, че е щастлива от представянето си в зала „Олимпия”, където е за втори път – първият беше на 9 януари 2009 г. Певицата през цялото време не свали обувките си на високи токчета, въпреки че спектакъла продължи близо 2 часа. Звездата пя абсолютно на живо, а гласа й не мръдна нито за секунда. След всяко изпълнение публиката ставаше на крака и дълго я аплодираше. След като изпълни емблематичния си хит „Детелини”, певицата ле зарадвана с истинска четирилистна детелина, която почитателка й бе намерила.

Защо е имало проблеми с продажбите при положение, че залата не е кой знае колко голяма – целият й капацитет е 2000 седящи места? На концерта е имало гости от посолството на България в Париж, включително посланикът Радка Балабанова-Рулева. Пристигнаха и доста хора от България специално за да слушат примата в „Олимпия”. Сред тях бяха Иван Христов и Андрей Арнаудов, които ще продуцират филм за нея. Андрей беше с половинката си Емануела Толева. Тя показа снимка от събитието, позирайки до Ива Софиянска-Божкова, но жената на Иван – Ирина Тенчева, не показа нищо, освен видео от морски бряг. Тя, изглежда, не е уважила Лили в Париж. Н концерта имаше и пътуващи българи от цяла Франция, че даже и от съседни страни. Някои от тях пуснаха коментари в социалните мрежи, обяснявайки, че са се събрали на групи и са си купили билетите заедно. И все пак според справката със сайта на залата до последно е имало много непродадени места. Логичното обяснение за това е в цените. Те се оказаха твърде скъпи дори на фона на това, което искат за изявите си много световни звезди, далеч по-популярни от родната прима.

Както „Уикенд” отдавна писа, звездата поиска между 80 и 250 евро на билет. Рони Уд от „Ролинг Стоунс” е обявил концерт в „Олимпия”, за който най-ниската цена е 176 евро – повече от минимума за Лили, но таванът му е 220 евро – с 30 по-малко от нейния таван. Билетите вече са почти разпродадени, а местата най-вероятно са повече от тези на родната звезда, тъй като в партера няма да има седалки, а ще е само за правостоящи. Рок легендите „Юръп” вече са продали изцяло залата за концерт, който ще правят в „Олимпия” чак на 6 октомври. Цените им са от 52 до 140 евро. Елвис Костело се е оценил между 68 и 109 евро – много далеч от Лили. Свободни места за шоуто му, планирано за 6 юли, вече почти не са останали. Световната звезда Анастейша ще пее в залата на 19 октомври. Билетите за нейния концерт тръгват от 69.70 евро и стигат 89.50 евро. Останали са само няколко в партера, където, както и при Рони Уд, ще е само за правостоящи. Това означава, че ще се съберат повече хора, отколкото, ако се сложат седалки, както за Лили. Бет Харт пък вече е разпродала напълно „Олимпия” за шоу, планирано чак за 29 ноември. Нейните цени са между 63 и 129 евро.

Излиза, че Лили Иванова е далеч по-скъпа от всички тези звезди, чиито имена са познати в цял свят. Концертите от предстоящото й турне у нас също не са евтини, особено за изтънелия български джоб. В по-малките градове билетите вървят между 30 и 60 евро, а във Варна и Бургас са от 35 до 95 евро. В София концерти все още не са обявени, но миналата година трите й излизания пред публика в зала 1 на НДК стигнаха 400 лева за билет – почти колкото в „Олимпия”. Не е ясно дали примата сама си слага цените, или това е работа на нейния екип. Сигурно е обаче, че цените са наистина високи и публиката, колкото и да я обича, няма как да не го забележи.