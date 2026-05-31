Марин грохна, съжалява за участието си в „Ергенът”

„Ергенът“ Марин се оказва голямото разочарование на сезона. Образът му пред камерите в началото и последвалите му интервюта го показаха в съвсем различна светлина. Варненецът описва преживяването като изтощително и далеч по-тежко от това, което зрителят вижда през екрана. Марин подчертава, че натоварването е било както физическо, така и психическо, особено заради продължителния престой в изолирана среда и непрекъснатото емоционално напрежение между участниците.

„Много съм изморен. Първо се изморих физически, а сега и психически, три месеца, докато го гледах. Като стоиш и гледаш отстрани, изглежда доста по-лесно... Но не знаеш, че е толкова трудно” – ожали се младежът. Марин се опита да се защити, че заради формата се налага да излиза и общува с много жени едновременно, а не защото така е искал или пък не е знаел коя да си избере.

„Аз влизайки... това е необичайна роля. Не правим тези неща в реалния свят. Не излизам с 20 момичета едновременно на срещи. И за мен самият си беше доста неестествено това“, казва той. И допълва, че се е опитвал да подхожда еднакво коректно към всяка участничка, независимо от личните си първоначални симпатии: „На всеки просто гледах да давам този шанс и внимание, което те заслужават, всяка една от тях е имала смелостта да дойде и да се представи.“ Именно тази стратегия обаче по-късно се оказва двупосочна - част от участничките възприемат поведението му като по-интимно или насочено, отколкото той е възнамерявал.

След края на сезона се появиха твърдения от някои участнички, че са били емоционално подведени и с право се ожалиха от варненския плейбой, който само ги размотаваше. „Останах с впечатление, че някои момичета са се чувствали подведени от мен. Последното нещо, което исках да направя, е това“, отсича Марин.

По думите му основният проблем е именно в „балона“ на шоуто, където всяка дума и жест се усилват и тълкуват през емоционална призма, различна от реалния живот. „Дочувам оттук-оттам, че някои момичета са се чувствали подведени от мен. Последното нещо, което съм искал, е точно това. Аз, влизайки в тази роля - която е необичайна, защото в реалния живот не правим такива неща - трябваше да излизам с много момичета едновременно на срещи. За мен това беше неестествено. Те са дошли там с една основна цел, а част от тях - конкретно за мен. И аз чувствах, че съм длъжен да им давам време и внимание, които те заслужават. Независимо от това колко силно съм бил привлечен към една или друга, всяка от тях е имала смелостта да се покаже, да се представи пред мен и да даде най-доброто от себе си, за да видим дали може да се случи нещо между нас. Затова се опитвах да давам шанс на всяка една. В такава среда си потопен в своеобразен балон, в който започваш да забелязваш детайли у хората, на които в нормалния живот не би обърнал толкова внимание.

Във всяко едно момиче виждах много качества, които ми харесваха. Във Вероника и в Елена също. Още от самото начало осъзнавах, че към тях нямам толкова силен интерес, колкото към други участнички. Но това не означава, че няма да им дам време, внимание и уважение – както бих дал на всеки човек. Ако някои сигнали са били разчетени погрешно, приемам това като своя отговорност” – опита се да се защити Марин, защото видя вълната от коментари по негов адрес в социалните мрежи.

Финалът на шоуто предизвика точно това, което всеки риалити формат търси – шок, разделение и буря от реакции. Най-обсъжданият момент безспорно беше решението на Марин да не избере Михаела, въпреки че през почти целия сезон зрителите бяха убедени, че именно тя е голямата фаворитка. Още от първите епизоди между Марин и Михаела се виждаше силно привличане. Той неведнъж признаваше, че усеща нещо различно в нея - истинско и искрено отношение. Двамата прекарваха голяма част от времето си заедно и дори размениха страстни целувки. Именно затова финалният избор Марин бе шокиращ за голяма част от аудиторията. Ергенът не избра Михаела, вместо това предпочете съперницата й Любомира. В седмиците преди финала социалните мрежи масово „залагаха“ и прогнозираха победа за Михаела. Някои дори стигаха по-далеч, вярвайки че двамата са заедно и след края на снимките.

Но в последния епизод на „Ергенът“, истината излезе наяве. Пред водещите Наум и Мартин - и пред всички зрители, Марин обясни какво е мотивирало финалното му решение. В основата на всичко е емоционалната несигурност, която е изпитвал по отношение на Михаела. За разлика от това комуникацията с Любомира е вървяла „с лекота“, а разговорите им са били по-смислени и провокиращи. Марин признава също и, че е усещал липса на достатъчно инициатива от страна на Михаела - по-често тя е оставала твърде пасивна и нерешителна. Нещо, което окончателно е наклонило везните в полза на Любомира.

От една страна той може да бъде оправдан с това, че е имал правото да избере връзка, в която се чувства най-добре - свободен и интелектуално стимулиран. От друга страна обаче остава усещането, че е подвел Михаела - защото е факт че през целия сезон той показваше подчертано специално отношение към нея. Макар самият Марин по-късно призна, че вероятно е допуснал грешка, фаворизирайки я прекалено рано и оставяйки впечатление, че изборът му вече е ясен.

Допълнително напрежение създаде и фактът, че в крайна сметка, след края на предаването връзката между Марин и Любомира не оцелява. Двамата остават в добри, приятелски отношения, но нищо повече. Това още веднъж накара много зрители да коментират, че Марин е бил фалшив и не знае защо е влязъл в това предаване. Самият той в прав текст призна, че малко съжалява за участието си и не е бил подготвен за такива укори и реакции за поведението му.