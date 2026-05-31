Най-емоционалният ден за Мария: Марая блесна на бала с ТОП визия (СНИМКИ)

Един от най-вълнуващите моменти в живота на Мария вече е факт. Единствената ѝ дъщеря Марая отпразнува своя абитуриентски бал, а емоциите за звездната майка се оказаха твърде силни, за да останат скрити.

„Гост съм била на толкова лични събития и съм плакала от щастие с всеки един, но когато това е сърцето ти, нещата са съвсем различни... Споделям ви един от най-силно емоционалните моменти в моя живот! И да – разбирам ви и ви обичам! Нека бъдат здрави и успешни децата ни! На добър час, Марая и приятели!“, написа развълнуваната певица в социалните мрежи.

Повод за гордост определено не липсва. Марая завършва Англо-американското училище в София и вече е приета в университет в Монако, където ще продължи образованието си в сферата на бизнеса и арт дизайна.

Но ако дипломата е повод за гордост, то визията на абитуриентката безспорно се превърна в една от темите на вечерта.

Марая се появи в изключителна рокля в наситен бордо нюанс – цвят, който подчертава фините ѝ черти и естествената ѝ красота. Корсетната горна част е обсипана с бляскави камъни и пайети, а прозрачните елементи в долната част придават усещане за модерна елегантност и висша мода. Допълнение към впечатляващата визия е ефектното болеро от пера в същия цвят, което придава драматичен завършек на тоалета.

С дългата си тъмна коса, изящния грим и увереното си излъчване Марая изглежда повече като модел от моден подиум, отколкото като абитуриентка. Неслучайно снимките ѝ предизвикаха вълна от възхищение в социалните мрежи, където мнозина коментираха колко много е пораснала и колко красива млада жена е станала.

Както HotArena вече писа, за бала си Марая е подготвила цели четири различни визии, създадени от дизайнера Борче Ристовски – човекът, на когото Мария се доверява за най-важните моменти в живота си. Всяка от роклите е предназначена за различна част от празничната вечер и носи собствен характер и настроение.

За Мария обаче най-важна не е била роклята, нито блясъкът на бала. Най-голямата награда за нея е младата жена, в която се е превърнала дъщеря ѝ.

И докато една глава от живота на Марая приключва, друга тепърва започва – с билет за Монако, престижно образование и бъдеще, което изглежда повече от обещаващо.