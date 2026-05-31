Фолк звездата Рени: Искам да срещна правилния човек и да бъда булка

Рени Гайтанджиева, по-известна само като Рени, е сред популярните поп фолк изпълнители и едва ли се нуждае от дълго представяне. Зад гърба си има няколко албума, 4 от които са продуцирани от компанията на Лепа Брена „Гранд Прадакшън”. Близка приятелка е с Драгана Миркович, която редовно я кани като скъп гост в частната си телевизия.

От брака си с бизнесмена Борис Пилософ изпълнителката на хита от началото на века „Като птица съм свободна” има двама сина – Борис и Аспарух. Рени е родена на 29 май в Плевен и в навечерието на рождения си ден гостува в популярната рубрика на „Уикенд”.

- Какво си пожелавате навръх рождения си ден?

- Пожелавам си най-важното - здраве! Здраве за мен, здраве за семейството ми, здраве за приятелите ми. Надявам се да съм успешна в професионален план и да не губя посоката си. Пожелавам си да има мир по земята, да има човечност, да има светлина в мислите и действията на хората. Моите пожелания са винаги както в личен, така и в глобален аспект.

- Каква беше изминалата година за вас в личен и в професионален план? Какво успяхте и какво не успяхте да свършите?

- Равносметката е, че изпращам много успешна и продуктивна година. Успях да реализирам 3 музикални проекта, които достигнаха до сърцата на хората. Фолклорната песен „Двама сина” докосна масовата аудитория още след своята премиера. Родителите се припознаха в текста на песента мигновено. Във видео реализацията взеха участие двамата ми синове - Аспарух и Борис. Излишно е да споменавам, че този музикален проект има много силна емоционална стойност за мен. След това представих на публиката чувствената балада „Спомени”. Моите почитатели очакваха дълго време да изпея по-лирична песен и съм щастлива, че усетиха емоцията й. Съвсем наскоро представих и още един музикален проект - „Тегля ти черта”, който е в дует със Сашо Роман. Песента е бърза и купонджийска. Няма да спестя факта, че се очертава като един от хитовете на лятото и само за 1 месец има над 1 милион гледания в Ютуб. През годината имах много ангажименти из цялата страна, както и участия в Сърбия, Ирландия, Дания. В личен план съм също удовлетворена и щастлива. Всичко, което си бях поставила като цели се изпълни, така че продължавам смело напред към нови хоризонти.

- Разкажете ни за ваш незабравим рожден ден.

- Най-незабравимият ми рожден беше през 2022 година. Съчетах празника си с още едно голямо събитие за моето семейство - кръщаването на сина ми Аспарух. Неговото кръщение беше в Кремиковския манастир, а веднага след това започна двойното празненство в заведението до манастира. Избрах това място, защото е сред природата и енергията там е много силна. На събитието поканих най-близките ми приятели, които направиха този ден наистина незабравим.

- Имате ли незабравим подарък и какъв е той?

- За мен всички подаръци са ценни, защото показват личното отношение и уважението на някой. Аз се радвам на всичко, което е подарено от сърце, независимо дали е скъпа вещ или цвете от полето.

- Прави впечатление, че през последните години вие записвате хитове, а повечето ви колеги тъпчат на едно място. На кое ваше качество се дължи успехът ви?

- Трябва да призная, че през последните години е все по-трудно един изпълнител да направи истински хит, който да остане във времето. Когато подготвям пореден музикален проект, винаги се доверявам на своя нюх към стойностната музика и в същото време се стремя да не изневерявам на стила си. Работя бавно и прецизно върху всяка моя песен и може би това е причината моята музика да достига до сърцата на хората. Щастлива съм от факта, че по време на моите сценични изяви, публиката пее заедно с мен както ретро хитовете ми, така и новите актуални песни.

- Кой е най-големият ви успех в живота?

- В личен план най-големият ми успех са моите деца. Радвам се, че съм майка на две прекрасни момчета, които се превърнаха в силни и борбени мъже. Те са моята опора и ме правят щастлива всеки ден. В професионален план считам за мой най-голям успех покоряването на сръбската сцена. Излишно е да казвам колко е трудно да се утвърдиш в една държава, а когато работиш за два отделни пазара на два различни езика е почти невъзможно. Не беше лесно, но когато човек е постоянен и има харизмата да докосва публиката със своите песни, нещата се получават.

- На каква възраст заработихте първите си пари и какво си купихте с тях?

- Когато бях на 18 години, направих първото си турне със собствена група в Норвегия. Никога няма да забравя, че първото нещо, което си купих оттам беше двукасетъчен касетофон „Хитачи”. Това беше голяма придобивка за онова далечно време. Благодарение на този касетофон успявах да презаписвам от една касета на друга, което ми беше много полезно в работата.

- Вярвате ли в любовта или сте от хората, които смятат, че тя съществува само в изкуството? Лесно ли успяхте да се „съберете” след краха на брака Ви и бихте ли минала отново през гражданското?

- Смело мога да заявя, че вярвам в любовта. Аз съм от поколение, в което това беше висша ценност. За жалост подрастващите днес я възприемат по-скоро като някаква сделка и взаимна изгода, но по мое време любовта и създаването на семейство бяха от водещо значение... Разводът с бившия ми съпруг беше много неочакван за мен. Първоначално бях под голям стрес. Трябваше да се справям сама с абсолютно всичко - да бъда и майката, и бащата в семейството. Не бях сигурна дали ще успея да се справя, но не се предадох. Вместо това се амбицирах още повече в името на децата. Това беше едно ново начало на живота ми. Към днешна дата си се представям все по-често като булка, което е някак странно. Преди години това беше нещо маловажно за мен, но ако срещна правилния човек, би ми се искало да имам сватба.

- Кои са хората до Вас, на които държите най-много? Каква е ролята на майка ви, която е плътно до вас?

- Мисля че няма да изненадам никого с отговора си, че най-много държа на моето семейство и на най-близките ми роднини. Голяма опора за мен са и най-приближените ми приятели, които са се доказали във времето. Те се броят в общи линии на пръстите на ръцете ми. Когато говорим за майка ми, мога да кажа, че е една истинска майка-орлица. Тя е човекът, който е бил винаги до мен, подкрепяла ме е безрезервно и ми помогна с отглеждането на моите деца. Майка ми е изключително грижовна и обича да се чувства полезна за всички около нея. Веднага давам пример с това, че тя става рано всяка сутрин, за да направи специална закуска за сина ми Аспарух преди той да замине на тренировки.

- Малкият ви син в каква област мечтае да се развива?

- Малкият ми син Аспарух е много целеустремен и упорит. Той е силно отдаден на спорта, а областта, в която се развива, е кану-каяк. Въпреки че го записах в по-късна възраст, той успя да настигне връстниците си и се представя отлично по време на състезания. Аспарух има много спечелени медали и често е на лагери, като цялото му внимание е насочено към спорта. В момента се подготвя за световния турнир „Олимпийски надежди”, за който трябва да покрие високи нормативи.

- Вярващ човек ли сте и ако е така, бихте ли споделила история, при която Бог ви е помогнал и е бил с вас?

- О, да, вярващ човек съм. Има много случаи, в които съм усещала божията намеса около себе си. Една такава история е моментът, в който майка ми беше много зле здравословно. Случи се преди десетина години. Нещата изглеждаха почти необратими, но не спирах да вярвам и да се моля за нея. Слава богу, състоянието й изведнъж се подобри, за което съм истински благодарна. Друг момент, в който силно съм усещала Бог до себе си, беше след завръщането ми от Израел. Беше период, в който нямах много ангажименти и почти бях на ръба финансово. Точно тогава ми се обади Орлин Горанов, за да направим съвместно турне в Канада.

- Как виждате себе си след 5 години?

- Надявам се да съм преди всичко здрава, а с останалото ще се преборя някак. Виждам се все още на сцената, работеща по нови музикални проекти и покоряваща нови и нови музикални върхове. Надявам се да намеря правилния баланс между работата и почивката, както и да имам повече спокойствие, защото върху това се гради щастието.

- Любима книга?

- В последните години чета основно биографии. „ABBA: Любов, триумф, раздели“ на Георги Тошев ми е от най-любимите. През различните години различни книги са ми били интересни. Обичам да чета и съвременна българска литература.

- Любим филм?

- Много са, но последно ме развълнува „Майкъл”, филмът за Краля на поп музиката Майкъл Джексън.

- Любимо ястие?

- Риба и рибни деликатеси, салати. Старая се да се храня здравословно. Сладкото го избягвам от години.

- Любим автомобил?

- „Mercedes-Benz S-class” това е колата на всички времена, поне според мен.