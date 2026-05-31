УЖАС! Роси Иванова плашещо слаба (Снимки

Роси Иванова винаги е била сред най-обсъжданите носителки на титлата „Мис България“, но през последните години около нея се шуми предимно заради тревожно слабото й тяло.

През годините Роси неведнъж е ставала обект на критики и притеснени коментари в социалните мрежи. Под снимките й често се появяват мнения, че изглежда „болна“ и прекалено изтощена. Въпреки това тя не коментира темата, но в последно време сякаш е отслабнала още повече, писа „Уикенд”.

Краката на миската са по-слаби от тези на Светлана Гущерова, която тежи 43 кила, но мечтае да е 38 кг. Мис България 2005 тежи около 40-45 килограма при ръст над 1.70 м, а визията й шокира феновете й. Дълги години Роси бе сочена за една от най-красивите носителки на титлата „Мис България“. Проблемите с килограмите й обаче не са от вчера. През годините многократно се появяваха слухове за хранителни разстройства, тежка депресия и дори употреба на забранени вещества, но самата Роси неведнъж е отричала да страда от анорексия или зависимости.

Иванова беше красива и успешна, но славата и стресът не й понесоха. Тя потърси отдушник на напрежението в лицето на наркотиците и безпаметните купони до зори, обилно поляти с алкохол и кокаин. Тя беше зависима от дрогата и дори се твърди, че се е лекувала в комуна в Испания, макар красавицата да отрича пристрастеността си. Слуховете твърдят, че Роси е залитнала по дрогата заради млад и успешен роден банкер, който от години живеел в САЩ. Любимият й многократно я канел да се премести да живее при него в Ню Йорк, Мис България 2005 му отказвала, но не можела да го забрави и от мъка потърсила утеха в алкохола и кокаина.

Роси започнала да изпада в тежки депресии и обикновено не помнела как е изкарала последните дни. Изпускала ангажименти, появявала се със закъснение и тъмни кръгове под очите на снимки. Отслабнала драстично. По това време всички светски клюкари мислеха, че страда от анорексия, но причината за загубата на теглото й всъщност се криела в прекаляването с алкохола и наркотиците и постоянното безсъние, от което страдала.

Истината за бившата „Мис България” се разчу, когато един ден тя осъмна в болничната стая на столична клиника. Докарали я там по спешност с линейка, защото изгубила съзнание. Имало опасност да изпадне в кома, но съдбата била благосклонна към нея.

Според запознати, майката на Роси Иванова също има заслуги за тръгването по лошия път, защото била болезнено амбициозна и непрекъснато тормозела наследницата си с желанието й да бъде първа и най-добра. Това също допринесло за емоционалната й нестабилност, въпреки кариерата и титлите в модния бранш. След като се лекува в комуна в Испания, миската се вманиачи по външния си вид и килограмите, които поддържа изключително ниски. Краката й са като солети и Роси има нездравословен вид, въпреки че в лице все още е голяма красавица.