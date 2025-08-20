Лоренцо СКОЧИ на убиеца Виктор: Заради такива продължава расизмът! Не всички роми сме идиоти https://hotarena.net/laifstail/lorenco-skochi-na-ubieca-viktor-zaradi-takiva-prodalzhava-rasizmat-ne-vsichki-romi-sme-idioti HotArena.net

Личен шофьор вози сина на чалга иконата Софи Маринова.

Като истински, ромски крал порасналият Лоренцо пътува из София без притеснение, че ще бъде спрян от полицията. Тези действия са по желание на самия младеж, чиято книжка бе отнета преди 3 години заради отказан тест за наркотици.

„Лоренцо предпочита да не кара сам. Като всеки млад човек обича да си пийва, да се забавлява. Затова е по-добре да има кой да го вози. Така е по-безопасно. Майка му също си има шофьор“, заяви пред „България Днес“ пиарът на семейството Тодореско Неделчев.

Само преди дни Лоренцо се обяви в защита на ромското съсловие.

Причината - нашумелият случай с джигита Виктор Илиев, който кара със 170 км/ч и погуби човешки живот.

„Ето заради такива умствено изостанали м*нгали продължава расизмът. Не всички цигани сме такива, не слагайте всички под общ знаменател“, написа в свое стори с кадри от катастрофата Лоренцо.

Напълно ясно е, че думите визират именно 21-годишния младеж, предизвикал жесток инцидент. Престъплението се случва на 15 август, мало преди 2 часа, на кръстовището между столичния бул. „Възкресение“ с бул. „К. Величков“. Кадри от видеокамерите показват как шофьорът с бясна скорост, минава през остров на пътя и през мантинелата, политайки през автобуса от нощния транспорт. При удара са ранени шест души. Загива един човек – сирийски лекар.