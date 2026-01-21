Луд умора няма: Луна пак се натиска за „Дондуков“ 2

Фолкзвездата Луна отново напира към президентския пост, след като действащият държавен глава Румен Радев подаде оставка.

Певицата пусна в социалните мрежи снимка, генерирана с изкуствен интелект, на която позира редом до Радев. Вместо с обичайните си лъскави сценични тоалети, този път Луна е пременена в строг официален костюм с бяла риза – очевиден намек за „държавнически“ образ.

„Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност? Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето. Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота. Мили мои, въпросът вече не е дали мога. Въпросът е – готови ли сте?“ – написа изпълнителката на култовия слоган „Луна – президент“.

Покрай поредния ѝ политически ентусиазъм отново изплува и старата градска легенда, че Ванга била предсказала как „руса жена ще оправи България“. Твърдение, което обаче е категорично отречено от племенницата на пророчицата – Жени Костадинова.

„Тази измислица се тиражира още в първите години на т.нар. демокрация, когато се спрягаха различни имена – включително това на Блага Димитрова, която по-късно стана вицепрезидент за една година. Няма такива думи на Ванга. Поне аз не съм чувала за подобно пророчество през 30-те години, в които съм разговаряла с десетки, дори със стотици хора по темата“, категорична е Костадинова.

Дали този път Луна ще превърне сценичната си харизма в реален политически проект, или всичко отново ще остане в сферата на шоуто – предстои да видим. Едно е сигурно: ентусиазмът ѝ не познава умора.