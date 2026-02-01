Луна прави партия след президентския вот: Аз съм вашата икона, аз съм вашата кралица

След оставката на Румен Радев поп фолк фурията Луна намери повод да „откърши” вкусно парче от злободневната тема на деня за себе си и да си направи реклама. Певицата с „тяло на богиня” (по нейните твърдения) заяви, че отново смята да се кандидатира за президент.

„Дойде ли най-после моят ред? Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината? Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето”, съобщи провокативната дама в профила си във Фейсбук.

Припомняме, че на президентските избори през 2021 г. Луна Йорданова се класира шеста сред всички, но всъщност седма поред, защото протестният вот „Не подкрепям никого” я изпревари. С 0,81% от действителните гласове тя задмина Волен Сидеров, Валери Симеонов, Веселин Марешки и Светльо Витков.

В интерес на истината нестандартното поведение на Луна се хареса и къде на майтап, къде сериозно, над 20 000 българи гласуваха за нея. Под сурдинка се говори, че с президентската надпревара догодина тя ще тества електоралните настроения на хората. Пеещата политичка била убедена, че този път много повече българи ще дадат гласа си за нея и ако постигне приличен резултат, обмисляла да си направи своя партия. Ако свика собствена формация, името „луна” почти сигурно ще присъства в нея, защото самовлюбената дама кръщава всичко на себе си. „Аз не съм жена за един мъж - аз съм жена на цял народ. Аз съм вашата икона, вашата кралица, вашият президент!”, почти по месиански проповядва тя в Инстаграм.

„За мен са гласували над 300 000 души у нас и в чужбина. Не мога да го докажа, разбира се. Ние се радваме и на тези 21 733 обявени гласа”, заяви след изборите през 2021 г. изпълнителката на „Искам го, стискам го”. Била уверена, че може да спечели точно 300 000 гласа, но според социолози това може да се случи само в утопичен роман.

През май 2022 г. тя се опита да намаже и от партия „Български възход” на бившия служебен премиер Стефан Янев и цъфна неканена на учредяването на формацията. Тогава русата фурия обяви, че е дошла да подкрепи „Български възход”, защото чула, че в програмата им е залегнал закон за лустрацията, каквато точка реално нямаше.

През 2022 г. изпълнителката на „Извади парите, чиче” се пробва за народен представител в лидерския 25-и МИР в София, където мери сили с Бойко Борисов, Корнелия Нинова, Христо Петров-Ицо Хазарта, Костадин Костадинов и други знакови партийни лица. Не стана депутатка, но амбициите й не намаляха.

Когато се кандидатира за президент през 2021 г., Луна толкова се вживя в ролята, че дори записа новогодишно обръщение към нацията и го излъчи в 22 часа вечерта в навечерието на новата година. За кампанията си сама написа музиката и текста на песента „Луна президент”, в чийто припев се пее: „За Луна ще гласувам да стане президент и с нея ще царувам. Луна президент!”. Към чалга парчето тя засне анимационно клипче, в което громи политици и духовници, вкарва ги в затвора, а парите им дава на народа. По-голям хит от президентските маанета обаче стана телевизионният дебат с Волен Сидеров, Александър Томов и председателя на движение „Русофили“ Николай Малинов, когото певицата нарече в ефира на bTB „комунист, подлога и шпионин”. Фолк стихията попита защо хора, които трябва да са в затвора, участват дебата. Настана какофония и водещата Мария Цънцарова бе принудена да я изгони.

Дори встъпителното си слово по БНТ хитмейкърката на „Бягайте крачета” го обърна на участие в ресторант. Блондинката изпълни парче с неясен патриотично-любовно-еротичен жанр. „Душата крещи, ела ме вземи. Ела ме върни цяла в мойто тяло. Хайде всички!”, припяваше екзотичната блондинка. Липсваха само хвърчащите салфетки и кършещите се на пилон мацки, за да заприлича на чалготека в студентски град. А след кампанията си певицата се ожали, че Слави Трифонов я канил на интервю, само за да манипулира записите и да я злепостави. Тя го обвинила в сатанизъм и отказала.

Заради егоцентризма и сприхавия си нрав Луна почти няма приятели в лекия жанр. Още през 2017 г. феновете на „ВИП Брадър” видяха „благите” й обноски на екран. Тя успя да се изпокара с всички в къщата и накара дори уравновесеният Здравко от „Ритон” да се разкрещи неудържимо. Причината – чабгаджийката отказа по доста арогантен начин да помогне на Катя в кухнята. „Казах ви, че нито готвя, нито чистя”, изцепи се поп фолк бомбата. Тя дори си размени шамари, ритници и заливания с вода с майката на Албена Вулева - Людмила Захажаева! Вечното мрънкане на изпълнителката на „Чики, чики” влуди дори ловецът на бежанци Динко, който я награби като чувал с картофи и насила я занесе в изповедалнята.

Певицата не крие, че има тунинги. Преди няколко години самата тя се похвали в социалните мрежи, че си е извадила двете плаващи ребра, за да постигне перфектните мерки 90-60-90. И макар че постоянно е на показ, тя не коментира личния си живот. Отрича слуховете, които я свързват с далеч по-млади от нея момчета. Твърди, че има връзка с тайнствен господин. Преди няколко години втрещи с признанието, че има скрити син и дъщеря в чужбина. После сама се опроверга с думите: „Не искам да подхранвам работническата класа и да създавам деца без бъдеще в България”.

Расте на село и става певица по обява

Луна е родена е в Шумен на 2 април 1971 г., но детството й минава в близкото село Вехтово, от където е майка й Стоянка. Наследява чепатия нрав от баща си Йордан. Има сестра – Наталия. Вехтово е „шарено” село – в една компания играят българчета, ромчета, турчета. В публикации се твърди, че истинското име на певицата е Лухче, но тя яростно отрича и твърди, че Луна е рожденото й име, дадено лично от баща й.

От малка пее, свири на китара, рецитира стихове. Записва се в Математическата гимназия, защото сам там в Шуменско има музикална паралелка, но понеже е калпазанка, я изключват. От 15-годишна пее по ресторанти на морето и лъже, че е на 18. Във вестник вижда обява: „Оркестър търси певица с готов репертоар”. Отива по дънки и тениска, но я харесват и я взимат. През 90-те се изявява в сръбски ресторант в Швейцария с хитовете на Шабан Шаулич, Лепа Бена, Цеца, Драгана Миркович... Пее още на български, италиански, английски, немски. Твърди, че има много фенове в алпийската страна, които й давали по 50 франка бакшиш за автограф.

Връща се у нас в средата на 1990-те, когато лекият жанр почва мощно да набира сила. Първият й албум от 1996 г. „Плод от рая” остава почти незабелязан, а ретро визията й на обложката си е направо като от средата осемдесетте. Но за втория „Чужденка” (1997) заснема провокативна фотосесия, като крие сочните дини само с прозрачно боди и не оставя почти нищо за мъжките фантазии. Касетката се харчи като топли мекици на битака, раждат се първите хитове.

Дамата твърди, че няма дрехи за всекидневна употреба – всичко е марково, хубаво, лачено. Голяма фенка е на скъпите обувки – вкъщи има завидна колекция от над 1000 чифта!

Взела имот с измама?

Преди три години името й отново бе замесено в скандал. Тогава семейство на починал възрастен мъж от Шумен я даде на съд. Хората се жалеха, че певицата е придобила имот от дядото с измама. Луна обаче твърдеше, че панелната гарсониера от 45 квадрата е нейна, защото се грижела за въпросния господин. Повече от 10 години обаче не била вясвала в жилището и според свидетели, то се е превърнало в тотална руина.