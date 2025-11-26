Луна се отказва да е президент: Разорих се!

Луна се отказва да се бори за президентската институция. Певицата е категорична, че за такава борба трябват много пари, с каквито тя не разполага.

„Последния път вложих лични средства, почти се разорих, а си съсипах и здравето“ - категорична е Луна. Според певицата изборите у нас са свързани с манипулации и шашми, за които се дават огромни суми, което прави участието в избори безсмислено.

„Саможертва няма да правя по начина, по който я направих през 2021 г. Да се кандидатирам без финансиране, защото не мога да си го позволя. Да дам всичките си спестени пари в една кауза. Още гладувам заради тези пари, но не съжалявам, дори се гордея със себе си.

Днес вече разбирам много по-добре политическата обстановка. Дори да успея да стигна до балотаж на следващите избори, знам, че той ще бъде манипулиран и ще навредя на здравето си“, убедена е фолкпевицата.

По нейни думи кандидатът за президент трябва да е човек като нея - без семейство, без деца, защото: „По този начин той няма да бъде контролиран и ще бъде неуязвим. Само такъв тип президент може да служи на народа, защото тогава народът ще е неговият основен приоритет“, категорична е Луна.

Фолкпевицата още помни последното си участие в изборите, когато стигна до петото място.

„Тогава се хвърлих в надпреварата, водена от наивитета си да направя нещо добро за родината. Без грам финансиране, като заложих всичките си спестявания през годините и си признавам - изгладувах си кампанията. Но пораснах емоционално, научих се от опита си и вече знам, че в политиката влизат хора, които разполагат с милиарди, и осъзнавам, че без финансиране, а и с това фалшифициране на народния вот няма как само с ентусиазъм и лични спестявания да постигнеш нещо“, откровена е фолкфурията.

Луна съжалява само, че няма да изпълни очакванията на тези, които вярват в нея. Изпълнителката признава, че редовно, обикаляйки страната, отговаря на въпроса на почитателите си дали ще Се кандидатира отново на предстоящ президентски вот.

„Знаете ли как се чувствам? Получавам и писма от млади хора, които ми пишат: „Луна, вече станах на 18 г. и ще мога да гласувам за теб. Нали пак ще се кандидатираш за президент?“, разказва разчувствана изпълнителката и продължава: „Хората имат неистова нужда от промяна, те не губят надежда, че животът може да стане по-добър, по-смислен и по-достоен. И вярвам, че ако кукловодите на политическия живот у нас, ако прочетат този наш разговор, могат най-сетне да извадят някой чист, почтен и достоен човек за лидер на нашата държава“, убедена е Луна.