Любо Киров спря да крие мъжа си, заведе го на концерта на Лили в Париж

Любо Киров най-накрая и официализирал връзката си с младия актьор Боян Арсов, забеляза репортер на „Уикенд”. За техните отношения се говори от години, но и двамата се опитваха да ги крият от широката общественост, избягвайки да се появяват рамо до рамо на публични места. Навръх 24 май обаче сложиха край на това. Любо заведе Боян на концерта на Лили Иванова в парижката зала „Олимпия”, без да се притеснява, че ще ги видят заедно. Двамата дори се разхождаха ръка за ръка из нощен Париж, където подобни отношения от десетилетия не скандализират никого.

За връзката на Любо Киров с младия и талантлив Боян Арсов се заговори още преди 6 години, когато актьорът бе ангажиран за участие в клип на певеца. Парчето, в която се снима младият артист тогава, е „Както преди”. Любо тъкмо беше приключил връзката с дългогодишния си партньор Марин Колев и се говори, че е бил силно впечатлен от Боян. Той наистина е забележителен със своя талант и харизма, а освен това е и доста симпатичен. Двамата с певеца бързо се сближили, но основно правило за музиканта открай време е да крие личния си живот. Той систематично отказваше да се появява публично в компанията на Арсов, за да не подхранва клюките по свой адрес.

Въпреки това сътрудничеството им в работен план продължи. Арсов бе ангажиран за още два клипа на Киров – „Целуни ме”, където се снима с колежката си от Сатирата Стефания Кочева, и „За красивите неща”, където се разхожда в скафандър. В нито един кадър обаче не застава до Любо. Снимали са ги по отделно, а след това заснетите кадри се монтират в общо видео.

Концертът на Лили Иванова в Париж на 24 май беше първото събитие, на което музикантът и актьорът се появиха заедно. Уловили са ги камерите на официалните фотографи, а снимката им е публикувана във Фейсбук страницата на естрадната легенда. На нея се вижда как няколко човека от публиката, сред които е и Любо, са станали на крака, вероятно аплодирайки Лили. На седалката до Любо е приятелят му Боян, който не е на крака, но въпреки това аплодира с леко разсеяно изражение, макар и усмихнат. Дали му е харесал концертът, не е ясно, но със сигурност го е оценил по достойнство.

Боян Арсов, освен актьор, е и много талантлив певец. Той играе в няколко мюзикъла, включително „Кабаре” на Музикалния театър в София, където си партнира с една от любимите колежки на Любо – Михаела Маринова. Наскоро актьорът взе участие в благотворителния концерт в зала „Арена” в София, организиран от фондацията на примата. Той влезе в шоуто със запис, на който рецитира стихотворение. Приятелят му Любо също взе участие в шоуто, но като певец на сцената. Там беше и Михаела Маринова. Явно покрай Киров връзките на Арсов в музикалните среди все повече се засилват. Въпреки това обаче основното му поле за изява поне засега остава театърът. През 2019 г. той дори взе награда „Икар” за водеща мъжка роля, изпреварвайки доайена Владо Пенев. Тогава Арсов беше едва на 26 години.

Според слуховете, не всичко във връзката му с Киров върви по мед и масло. Основен проблем била склонността на певеца да прекалява с алкохола. Преди няколко месеца Боян дори го бил напуснал, поставяйки му ултиматум: или бутилката, или аз. Музикантът спрял алкохола в името на любовта и към днешна дата вече не крие отношенията си с Арсов.