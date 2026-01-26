Любовен кастинг: Грозденка избира мъж на сестра си Яница

Hов любовен кастинг вече е в ход - Грозденка, сестрата на най-забавната участничка от "Хелс китчън" Яница, реши да й помогне да намери идеалния мъж.

Вместо скучни обяви и срещи на тъмно гроздето организира истински шоу-подкаст, в който кандидатите се явяват директно в ефир, а напрежението и емоциите са гарантирани.

Сред първите двама кандидати са брадърът Мути, който за първи път споделя откровено, че е бил сгоден, и чаровният Митко от оркестър "Кристали". И двамата вече успяха да спечелят вниманието на Яница, а флиртът е видим от първите минути, пише "България Днес".

Мути не се сдържа и откровено каза: "Да, много ми хареса дупето й е сладко!" - коментар, който предизвика истински смях в студиото. Яница и той се познават още преди кастинга, а химията между тях е осезаема. Въпреки това Грозденка има своето мнение - смята, че Митко е по-подходящ за сестра й. „Той е грижовен и стабилен, а това е важно", споделя хубавицата.

И двамата кандидати вече показаха романтични жестове - букети за Яница, усмивки и закачки не липсват. Феновете вече се делят на лагери, но Митко със сигурност печели повече зрителска симпатия.

Яница и музикантът имат сходни виждания - двамата смятат, че манипулацията във връзката е нежелана и следенето на телефона на партньора е нужно. Разминаването е в приоритетите - Митко е готов да подкрепя Яница в кариерата, а тя предпочита да се фокусира върху дома и семейството.

„Ще ти пера чорапите и ще ти режа ноктите на краката“, шегува се Яница към Митко. „А ако се страхуваш от нокторезачки, ще ти ги гриза сама!", с типичното си чувство за хумор избухва Яни. Мути от своя страна обещава да се грижи за Яница, без тя да работи. „Ще ти осигуря всичко, ти само се наслаждавай на живота", казва той уверено. Но е категоричен, че половинката му трябва да се съобразява с финансите и да не разхищава излишно.