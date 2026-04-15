ЛЮБОВЕН КРАХ? Ергенът Стоян пред напускане след емоционален срив!

Ергенът Стоян Димов стана причина за критична ситуация в любовното риалити на Би Ти Ви. Неговият случай е безпрецедентен в световната история на предаването. Той изправи продуцентите буквално на нокти, които спешно се допитаха за съвет до компанията Warner Bros., лицензиант на „Ергенът“. Тъй като ситуацията наистина е шокираща, трябва бързо да се вземе решение. Но какво всъщност се случи?

Покрай напрежението в риалитито 30-годишният пловдивчанин буквално „бъгва“, чувства се объркан и иска няколко дни да бъде сам. Той моли продуцентите да се види с родителите си. Не желае да комуникира с никого другиго, дори с Илияна – участничката, която досега му е най-близка в предаването.

Засега му отпускат осем дни почивка, за да реши дали ще си тръгне. Екипът се свързва с майката и бащата на Стоян и ги кани да дойдат в Шри Ланка.

След като българските продуценти се допитват и до компанията майка за създалата се извънредна ситуация, се взема решение на пловдивчанина да му бъде дадена 8-дневна почивка. А това не се е случвало никъде по света.

За да спасят положението, продуцентите въвеждат и четвърти ерген – оператора Георги Гатев. Досега той е бил част от екипа, но тъй като момичетата не са безразлични към него, заема мястото на Стоян. Въпросът какво ще реши титулярят след като минат осемте дни за размисъл, остава открит. Предстои да се разбере дали той ще си тръгне от риалити формата.