Мак Маринов се отказа от ролята на брата на Ружа Игнатова

Актьорът Мак Маринов, който нашумя с участието си в сериала „Алея на славата“, трябваше да изиграе ролята на брата на изчезналата криптокралица Ружа Игнатова в моноспектакъла „Константин“. Очакваше се историята на Константин Игнатов да бъде разказана от сцената тази есен. Първоначално идеята бе моноспектакълът да има премиера още през юни, но тъй като авторите му прецениха, че лятото не е особено подходящ период, постановката бе отложена за септември. „Филтър“ обаче научи, че актьорът Мак Маринов се е отказал от проекта.

„Да, няма да участвам в моноспектакъла „Константин“ – каза за вестника ни Мак Маринов, но не пожела да коментира какви са причините за решението му – финансови или просто не е харесал текста.

Как всъщност се стигна до идеята за моноспектакъла? Отговорът на този въпрос даде за първи път пред „Филтър“ Константин Игнатов още през май тази година.

„Всичко започна след мое участие, в което говорих открито за миналото си и за това колко опасен е фалшивият образ на „мъжа мутра“, който днес често се представя на младите – особено в спорта. След това към мен се обърна режисьорът Симеон Гатев. Оказа се, че не просто е чул думите ми, а ги е усетил. Видял е не само грешките ми, а и уроците зад тях. Седмици наред се срещахме – аз разказвах, той слушаше. Говорех за всичко – и за паденията, и за вината, и за онези моменти, в които хич не бях герой, а просто един изгубен човек. Не скрих нищо. А когато за първи път прочетох сценария, онемях. Симеон беше успял да облече личната ми болка в думи, които звучаха като поезия дори когато разказваха за най-тъмните ми дни. Така се роди идеята за постановката „Константин“ – не като спектакъл за мен, а като послание към всички, които са се изгубили, но още имат шанс да намерят пътя си обратно.“