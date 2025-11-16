Мара се нанесе в общинското жилище на Рашев-син! Лъже го и не му дава да си вижда децата https://hotarena.net/laifstail/mara-se-nanese-v-obshtinskoto-zhilishte-na-rashev-sin-lazhe-go-i-ne-mu-dava-da-si-vizhda-decata HotArena.net

Поредната житейска маневра на бившата на Теодор Петков – Мара, привлече внимание, след като изненадващо напусна осигурения ѝ дом в центъра на София и се премести в общинското жилище на новия си приятел – Александър Рашев-син.

По информация на близки до двойката Мара твърдяла пред Алекс, че нямала къде да живее, след като отношенията ѝ с Теодор окончателно приключили. Истината обаче била доста по-различна – Петков ѝ осигурил просторен и напълно оборудван дом в центъра, предназначен за нея и общото им дете. Въпреки това Мара решила да се изнесе и да заживее именно в общинското жилище на новия си партньор, което според коментари е по-скоро стратегически, отколкото романтичен ход.

Запознати твърдят, че до решението се стигнало след „семеен съвет“ с нейните родители, които от години са известни с амбициите си да направляват личните и финансовите ѝ избори. Източници разказват, че стратегията „разделяй и владей“ не е нова практика в семейството ѝ.

Напрежение възникнало и в дома на Рашев-син. Според негови познати Мара не допускала децата на Алекс в жилището, докато собственото ѝ дете живеело там без проблем. Така в часовете, в които той имал право да бъде с тях, се стигало до неприятни сцени, на които малчуганите ставали свидетели.

Подобни проблеми имало и от страна на Теодор Петков – съпруга на фолк звездата Мария. По думите на хора от обкръжението му Мара ограничавала неправомерно достъпа му до детето, използвайки това като инструмент за натиск и финансови претенции.

Отделно от личните драми, в социалните мрежи Мара отдавна е обект на недружелюбни коментари. В онлайн пространството потребители често я сравняват в острия дух на интернет със „звяр“, особено когато я съпоставят с Мария – една от най-големите звезди в попфолка, считана за модна икона и сред най-красивите жени в жанра.