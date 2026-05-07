Марешка Бардем шокира: Извънземен кацна на балкона ми!

Видях над двуметров мъж на терасата на апартамента си на ул. „Вили Казасян“ 13 в София. Това не беше реален човек. Много се уплаших. Чух и гласа му. Беше извънземен!“

Това довери за „България Днес“ Марешка Бардем.

По думите ѝ в небето над сградата се очертала фигурата на мъж с гигантски ръст и „се приземила“ на балкона ѝ.

„Много се уплаших. И понеже вярвам в извънземни, по едно време даже започнах да викам: „Боже, аз не съм готова да те срещна, какво правиш тук!“. Буквално започнах да си говоря с това нещо, не знам как да го нарека другояче, и то сякаш мина през мен. Затворих вратата на терасата, но то почна да ми чука. И тогава, разтреперена от страх, хванах иконата на Света Богородица и почнах да се моля: „Махни се, махни се!“. И в този момент изгаснаха лампите в цялата сграда, после пак се включиха, а него го нямаше повече“, описва мистерията мацката.

Родената в Чечня като Марха Осмаева участничка в „Игри на волята“ направи уточнението, че това не е единствената ѝ „близка среща от третия вид“, а само последната засега. Преди видението с пришълеца от Космоса, кацнал на балкона ѝ, Бардем е имала и други контакти с извънземни. Била е свидетел на различни паранормални явления и в жилището си в столицата, и в къщата си в Несебър, и в Москва. Сблъсквала се е с „летящи чинии“ и духове на различни места из Витоша.

И ако последната поява на инопланетянина горещата мацка обяснява с изтощението на тялото и психиката си от сериозна загуба на тегло, предишните според нея се дължат на травмите, изживени в родината ѝ, които ѝ докарали сънна парализа още като невръстно дете. Марешка е убедена, че както е тръгнало, скоро ще счупи рекорда на 80-годишната софиянка Вера Велева, която сподели за вестника, че е виждала над 100 пъти НЛО.

Риалити героинята не може да забрави как месеци наред е била преследвана от мистериозна „сила“, която не я оставяла на мира дори когато шофира.

„Минавах с мерцедеса си през една гориста местност и светлините в колата и около мен се включваха и изключваха. Чувах и странни гласове“, разказа за „България Днес“ Бардем.

„Вкъщи пък нещо постоянно мърдаше, предмети падаха, мебели се местеха... И това се случваше много често, преди да се кръстя“, подчерта тя.

Първата среща на екстравагантната хубавица с НЛО е над Несебър.

„Видях светещи кълба и много странно сияние в небето. Беше уникално – ту се появяваха, ту изплуваха, сякаш се криеха. Опитах се да ги снимам, но телефонът ми се беше изключил от само себе си. И докато го включа, те изчезнаха“, твърди чеченката.

След поредицата видения тя започнала да чува гласове, които настойчиво ѝ повтаряли: „Детето ти ще умре, връщай се в Русия“.

„И аз изоставих тук всички – родителите си, сестрите си – и избягах в Русия. Опитах се да се свържа с бившия си мъж, при когото е детето, но бях измамена. Но в Москва също видях НЛО“, каза още Марешка Бардем.

„Щеше да е красиво да се беше появило над Червения площад, но аз не бях отседнала в центъра на Москва, а близо до едно от летищата. Появи се огромен кораб. Той плуваше в облаците и на моменти дори се спускаше съвсем близо до земята“, изумена е риалити героинята.

И над Копитото на Витоша, допълва тя, ѝ се явили инопланетяни, обгърнати сякаш в мантии от разноцветни светлини.