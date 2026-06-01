Марги Хранова: Гордея се, че внукът и влезе в "А" група

Легендарната естрадна прима Маргарита Хранова не крие емоциите си, когато става въпрос за нейните внуци. Един от тях – Кристиян Бойчев, ще бъде част от елитната Първа лига в българския футбол от новия сезон. Неговият отбор „Дунав“ (Русе) спечели промоция, а 20-годишният талант бе един от героите за „драконите“.

„Кристиян беше с основен принос за успехите на „Дунав“, вкара и важни попадения. Още преди да се класират в елита, аз вече му бях пожелала да успее, а той да отбележи решителния гол“, призна пред „България Днес“ Хранова. Точно така и става. В ключовия двубой за първото място във Втора лига срещу „Фратрия“ внукът на певицата забива фантастично попадение след удар отдалеч. Срещата завършва 2:2, а това се оказва достатъчно за класирането в елита. Полузащитникът тогава призна:

„Това със сигурност е най-красивият ми гол. Много съм щастлив, че го вкарах точно в такъв мач“, бяха думите на Бойчев, който посвети попадението на семейството си. „Искам да помогна на „Дунав“, колкото мога.“ Тези дни младият талант подписа нов договор с клуба чак до лятото на 2029 година.

Баба му гледа неговите мачове

и следи отблизо кариерата му.

„Не само че влезе в „А“ група, но го извикаха и за младежкия национален отбор. Как няма да съм много щастлива! Гордея се, че момчето се изявява успешно и вече го харесват във футбола. Тепърва ще го ценят още повече най-вече заради неговите качества“, убедена е Марги Хранова и му дава своите съвети: „Искам да вярва, че може, че има способности, че е един качествен футболист, който мисли с главата си.“

Кристиян Бойчев дебютира за младежкия национален отбор в събота при победата с 1:0 над Северна Македония в приятелски мач, игран на стадиона в село Бистрица.

Братът на полузащитника също е свързан с футбола. Иван Бойчев се изявява като агент на играчи. „Страстта на нашата фамилия е футболът“, обобщава гордата баба.

Кристиян от своя страна споделя пред „България Днес“ какво е да си внук на толкова обичан изпълнител като Маргарита Хранова.

„За мен това е голяма отговорност. Има си своите положителни, но и отрицателни страни. Много голяма привилегия е да съм внук на такава известна личност. Баба Маргарита си я считам като изключително важна част от семейството. Тя е много добра и грижовна.

В нейно лице имам истински приятел

Много близък съм бил винаги с нея, имаме силна връзка. Тя винаги е била до мен и ме е подкрепяла“, чистосърдечно признава Кристиян.

„Нейният съвет, който в най-голяма степен ми е останал в съзнанието, е да вярвам в себе си и да знам, че наистина мога да се справя с всичко“, следва примера и звездата на „Дунав“.