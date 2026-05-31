Кой ще води „Евровизия”? Търсят се звезди, които говорят и английски, и френски

Въпросът „Кой ще води „Евровизия” догодина?” в момента е по-актуален дори от темата с бъдещия български представител на музикалния форум през 2027-а. Фенове и експерти се втурнаха да обмислят евентуални предложения – от Григор Димитров през Юлиан Костов до Мария Бакалова и Нина Добрев. Въпросът обаче опира колкото до чар и популярност, толкова и до езикови умения. По регламент водещите трябва да говорят свободно и английски, и френски, което значително стеснява кръга от кандидати.

Българските артисти и популярни личности като цяло се стараят да учат чужди езици с надежда за кариера зад граница. Повечето от тези, които са получили голяма популярност у нас, а и в чужбина, владеят английски почти като роден, но с френския въпросът е сложен. След мощната франкофонска вълна от средата на миналия век, когато е създаден и конкурсът „Евровизия”, интересът към този език бавно, но категорично намалява и в момента е истински късмет да се намери млад артист, който го говори добре. В същото време обаче официалните езици на „Евровизия” са два – английски и френски, и изискването да се говори и вторият не е отпаднало. Всеки актьор, музикант, инфлуенсър, телевизионен водещ и спортист, който отговаря на това изискване, ще е с предимство в предстоящия кастинг за водещи.

Юлиан Костов, когото феновете масово предлагат, говори общо 4 чужди езика. Сред тях обаче не фигурира френският. Актьорът владее английски, испански, италиански и руски. Григор Димитров, който живее в Монако от години, говори и френски, и английски, но пък не е ясно как би стоял пред камера като водещ, след като има опит единствено като тенисист и от време на време – като рекламно лице на търговски марки, които могат да си го позволят. Един от най-харесваните млади български актьори – Даниел Върбанов, е с перфектен английски, тъй като получава средно образование на Острова и прави магистратура в Оксфорд, след като завършва нашенския НАТФИЗ. Той говори три чужди езика, но както при колегата му Костов, френският не е един от тях. Освен английски, Върбанов владее испански и италиански. Мария Бакалова е много добра с английския, особено след като вече няколко години живее основно в САЩ. Но в свои интервюта е признавала, че не говори френски. Същото важи и за Поли Генова, която навремето беше водеща на „Детската Евровизия” и се справи отлично, както и за повечето от младите ни артисти. Ако искат да блеснат на сцената на музикалния форум догодина и целият свят да ги види, всички тези звезди ще трябва много бързо да усвоят езика на Виктор Юго и Ален Делон – буквално за няколко месеца.

Кой говори френски без проблеми? Нина Добрев има идеален френски и английски, защото е израснала в Канада. Нейните проблеми са с българския, тъй като е напуснала страната ни много малка. Тя няма почти никаква връзка с родината, но вероятно би се съгласила да е водеща на форум от мащабите на „Евровизия”, особено ако се намери и съответната сума за хонорара й. Валентина Каролева, която изгря във филмите „Доза щастие” и „Брънч за начинаещи”, е достатъчно бляскава и симпатична, за да ни представи пред света с достойнство, а освен това говори и двата необходими езика. На изискването отговарят също Ирмена Чичикова и Йоана Буковска. Френска гимназия са завършили Силвия Лулчева, Камен Воденичаров и Ники Илиев. Те могат да са прекрасни водещи. Любомир Ковачев е френски възпитаник, Михаил Билалов е живял в Париж с години, а Владо Михайлов е завършил „Английска филология” в Софийския университет, като е учил и френски, докато е бил гимназист. Той вече е представял България на „Евровизия” като част от група „Екуинокс” през 2018-а, а година по-рано е бил бек вокал на Кристиан Костов. Стефан Вълдобрев също се справя и с двата езика.

Така че има кой да ни представя догодина пред света с езикови умения, освен с чар и професионализъм. Нужно е да бъдат избрани най-ярките и добре подготвените, както подходиха и тази година с избора на Дара за български представител.