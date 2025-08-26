Мария – най-красивата булка на годината! (Снимки от сватбата на певицата)

Последни
Една от най-обичаните и коментирани звезди на българската музикална сцена – Мария, сбъдна своята най-голяма мечта и каза заветното „Да“ на своя любим. Сватбата се състоя на луксозно място в Гърция и без съмнение беше едно от най-впечатляващите събития за годината.

Мария буквално сияеше в своя специален ден и за пореден път доказа, че неслучайно е смятана за една от най-стилните и красиви жени в България. Изпълнителката бе избрала изключително елегантна и ефирна булчинска рокля, която подчертаваше перфектните й форми и излъчваше неподправена класа. Всеки детайл – от прическата и грима до бижутата – беше прецизно подбран, за да завърши нейния безупречен образ.

Сватбата се превърна в истински празник на любовта и красотата. Сред гостите присъстваха близки приятели, роднини и звезди от шоубизнеса, които споделиха емоцията на младоженците. Атмосферата беше романтична и стилна, а залезът над гръцкото крайбрежие създаде приказен фон за това специално събитие.

Хитовата изпълнителка, позната със своята страст към музиката и неподражаем стил, за пореден път доказа, че умее да бъде център на внимание и на сцената, и в личния си живот. В социалните мрежи Мария сподели кадри от сватбата, които бързо предизвикаха вълна от възхищение. Фенове и колеги я определиха като „най-красивата булка на годината“ и я заляха с хиляди поздравления.

Сватбата на Мария в Гърция без съмнение ще се помни дълго – не само заради изискания стил и разкошната атмосфера, но и заради любовта, която сияеше във всеки миг от този специален ден.

Снимки: Instagram профил на Мария

2 Коментара

Отварачката ли ви прати статията…

преди 9 минути

За жертвата, т.н. Младоженец, нито дума….той да плаща , за да може застаряващата госпожа да си въобразява колко е “ най- красива” ! Тъжна история, и никаква любов…..баш бракуване за смотаняка дето дори не се забелязва по снимковия материал.

Хе хе хе Мара Безос

преди 1 минута

Не може да й се отрече на Мара, знае как да омайва богати балъци. Сватба с предизвестен край. Свършат ли паричките, чао. Има време даже и за номер 5. Иначе за красивото, не виждам една красива и стилна дама от тука показаните джукести парцалеси.

