Мая Пауновска се сблъскала със смъртта няколко пъти

Мая Пауновска, която бе сред най-интригуващите участнички в предаването „Трейтърс: игра на предатели” по Би Ти Ви, се е сблъсквала няколко пъти със смъртта, заради което днес гледа по-философски на живота. Затова бившата гимнастичка действа смело във всяко отношение, включително в личния си живот. Преди 2 години Мая се раздели с бащата на двете си деца. Малко по-късно спортистката даде шанс на нова любов. В последната година и половина тя беше във връзка с младия изпълнител Станислав Михов – Сенто, който е син на попфолк певеца и учител по музика Илиян Михов-Баровеца.

Мая загубила баща си през 2023 г. Той починал от рак на белия дроб. Бившата гимнастичка е преживяла и друга трагедия. Брат й, с когото били изключително близки, загинал преди няколко години в автомобилна катастрофа. Мая се срещала със смъртта и покрай семейството на вече бившия си мъж. Такива тежки загуби не се преживяват. Те обаче ти помагат да осъзнаеш, казвала е спортистката, че си още тук и трябва да заявяваш себе си и да не се страхуваш да живееш.

Мая, която е на 37 години, е изтъквала още, че нещата, през които е преминала, са й помогнали да бъде по-спокойна и уверена във всякакви ситуации. Тя не се притеснява да взима смели решения и дори да сгреши, защото знае, че има по-сериозни и фатални неща. Мая, която днес е инструктор по пилатес и има малка агенция за дигитална реклама, се опитва да разсъждава над това, което й се случва, над изборите, които прави, и да живее живота си, така че да е щастлива във всеки момент, защото знае колко е непредсказуем. Спортистката цени дори малките радости в ежедневието и е щастлива, че има подкрепата на майка си, която днес живее в Ботевград.

Следвайки тази си житейска философия, през 2023 г. Мая решава да се раздели с бащата на двете си деца. Бившата гимнастичка стигнала до идеята за развод, защото искала да изразява себе си, имала нужда се доказва и да се развива. Това тя обясни във визитката си за риалитито „Островът на 100-те гривни”, в което зрителите на Би Ти Ви я гледаха миналата есен. Не стана ясно обаче защо като омъжена жена Мая не е имала възможност да се изразява и развива. Така или иначе, спортистката сложила край на връзката с мъжа си и с децата й се изнесли на квартира в затворен столичен комплекс. „Бившият ми мъж повлия много в изграждането ми като личност”, признавала е Мая, като е допълвала, че той е с 10 години по-голям от нея. Запознали се, след като тя прекратила спортната си кариера.

Мая го направи след Олимпийските игри в Пекин, на които с ансамбъла по художествена гимнастика се класираха на пето място. Пуновска, която има медали от световни и европейски първенства, стартира новия етап в живота си с 290 кубика силикон в гърдите. Тя не го крие, но пък не споделя за други корекции по себе си. А от старите й снимки прави впечатление, че и носът й е доста по-различен днес.

След края на спортната си кариера, Мая, която е родена в Мездра, завърши Националната спортна академия, специалност треньор и по време на обучението си изкара практически занятия, като наставлява гимнастички. Малко по-късно вече беше и магистър „Спортна журналистика”.

Докато учила, бившата гимнастичка станала майка. Тя родила дъщеря си Елена на 24 години, а сина си Иван - на 26 години. Освен да е добра майка, Мая се стараела да се развива професионално. Тя работела първо във фирма, занимаваща се с търговия на дребно, а по-късно изучавала тънкостите на рекламата в няколко големи агенции. По-късно създала своя собствена, която все още е малка, има само няколко клиенти, но пък все доволни. Тъкмо покрай заниманията си с дигитална реклама Мая се запознала със съдружничката си, с която по-късно отворили студио по пилатес. Днес бившата гимнастичка развива малката си рекламна агенция и работи като инструктор по пилатес. Интересът към тренировките, които води, е голям и често при нея няма никакви свободни часове.

Със Сенто, който е доста по-малък от нея, Мая се запознала покрай добрата си приятелка Ива Софиянска-Божкова, коментира се светските среди. Новата любов на спортистката е изтъквана като причина за раздялата с бащата на двете й деца. Бившата гимнастичка обаче е категорична, че се решила на развод не защото срещнала нова любов, а защото искала да се развива. Всъщност Мая живее на квартира с двете си деца вече от две години, но не е сигурно, че разводът с баща им е факт. В края на миналата година се говореше, че инструкторката по пилатес и вече бившият й мъж, с който имаха над 10 години брак, нямат фактически развод, макар че са разделени.

Така или иначе, Мая и Сенто изглеждаха много влюбени. Двамата често пътуваха. Споделяха впечатленията си във влога на младия певец. Последно Мая и Сенто бяха в Сингапур, откъдето отскочиха до Куала Лумпур, столицата на Малайзия, а от там отлетяха за остров Бали, Индонезия. Последователите на Сенто и Мая очакваха тези дни видеото, в което ще разкажат за почивката си и ще покажат екзотиката на Бали. Затова беше голяма изненада, когато преди дни се разчу, че спортиската и младия изпълнител са се разделили. Двамата сложили край на връзката си, но не окончателно. Имало шанс да намерят път обратно един към друг. Междувременно тази седмица Мая се пренесе с децата си в нова квартира. А зрителите видяха изгонването й в „Трейтърс”.