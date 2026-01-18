Мъжът на Ангелкова заби бившата жена на Бачорски

Бившият мъж на Николина Ангелкова - Христо, сменя жените като носни кърпички. Бизнесменът отново има нова хубавица до себе си, този път още по-млада и по-известна, твърди „Уикенд”.

От няколко месеца баровеца има отношения бившата жена на Даниел Бачорски – Емилия Лозанова. Бившият Николинкин мъж вече е отрупал с подаръци новата си половинка, която от есента шофира луксозен „Мерцедес”, а всеки месец пътуват до някоя екзотична дестинация.

Двамата посрещнаха Нова година заедно в Дубай, а от няколко дни са си в София. Те все още не живеят заедно, но им предстои и тази крачка. Емилия е запознала новия си любим с дъщеря си Емели, която е плод на връзката й с Даниел Бачорски. Бизнесменът се залюбва с настоящата си жена Атанаска, докато Лозанова е бременна с момиченцето. Емилия е съкрушена от изневярата, но Даниел отрича до последно. Притиснат до стената, той признава, че от няколко месеца изневерява с козметичката. В крайна сметка Емилия си събира багажа и си тръгва с високо вдигната глава. Въпреки изневярата, след време тя прощава на бившия си и в името на детето запазват добри отношения. След това Лозанова имаше връзка с близък приятел на Бачорски, с когото редица пъти се събираха и разделяха, а от лятото е срещнала щастието в лицето на Ангелков.

Христо е голяма клечка в бизнеса с луксозни недвижими имоти. Той е регионален мениджър и управляващ партньор за престижна международна компания, която продава у нас и в чужбина топ имоти в затворени комплекси, луксозни сгради, еднофамилни къщи сред зеленина и басейни, на чужденци, както и богати българи, някои от тях са доста известни. Отделно бившия мъж на Николина Ангелкова е собственик и на клуб, който се намира в непосредствена близост до Столична община.

От известно време Емилия прекарва повече време в заведението, а също така и го рекламира. Възрастовата разлика между най-новата светска двойка е около 20 години, но това явно не пречи на любовта им.

Припомняме, че предишната връзка на Ангелков беше отново с доста по-младата от него Михаела Цветанова, която работеше във фирмата му за луксозни имоти. Мадамата започва кариерата си като маркетинг и бранд мениджър на строително инфраструктурен холдинг в България, а малко след това се запознава с мъжа на Ангелкова и бързо се залюбват. Христо се развежда с бившата министърка именно заради младата красавица. Двамата изкараха заедно малко над 2 години. Не е ясно дали причината за раздялата между Михаела и Христо е Емилия, или двамата са се разлюбили преди бизнесменът да срещне нова любов.