Мъже, вие сте! Мис България разкри какъв е нейният идеал

Висок, рус, със сини очи и най-вече – с много пари. Това може да е идеалът за мъж на повечето силиконки у нас, но не и на Мис България 2020. Пловдивската красавица Венцислава Тафкова има други разбирания за перфектната половинка за нея и ги сподели пред своите последователи, пише Nie-jenite.

„Харесвам мъже, които знаят какво искат, и могат да направят жената до себе си щастлива. Винаги съм държала да бъда приоритет за мъжа до мен – да ме подкрепя и да се грижи за мен“ – това разкри 26-годишната моделка в отговор на въпроси от фенове. Тя е категорична, че мъжката фигура до нея трябва да е силна. Въпреки че е доста еманципирана и самостоятелна, Тафкова предпочита когато е във връзка, да е изцяло в женската си енергия.

Друго важно условие за изгряващата фолк певица е мъжът да е по-голям от нея на възраст, макар и да не уточнява конкретно число.

Съвсем доскоро Венцислава беше във връзка, за което самата тя разкри, и призна, че тази любовна история вече е в миналото. Тафкова рядко коментира личните си взаимоотношения, но по всичко личи, че все още не се е намерил някой, който да покрие идеала й за мъж.