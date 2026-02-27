Карлос и Александра блестят на "Спортист на годината" (СНИМКИ)

Карлос Насар и волейболистката Александра Николова обраха овациите за най-звездна двойка на церемонията на "Спортист на годината". На нея присъстваха куп легенди на българския спорт, сред които Христо Стоичков, Весела Лечева, Любо Ганев, Димитър Бербатов, както и голяма част от актуалните ни шампиони, които въпреки всичко през изминалата година спечелиха куп медали и отново прославиха страната ни. Там бе и президентът Илияна Йотова, която отказа да развали вечерта на спортистите с политически послания.

Насар и приятелката му позират с наградата

Големият победител отново е феноменът в щангите Карлос Насар, който редом с приятелката си Александра бе безспорният фокус на стилната церемония.

Карлос спечели престижното отличие за втора поредна година, а появата с половинката му придаде допълнителен блясък на вечерта. Двамата демонстрираха сдържано и елегантно поведение - без целувки и показни жестове. Александра го прегърна едва след като Насар получи наградата си, а след края на официалната част дамата преметна палто върху вечерната си визия.

Гимнастичката Стилияна Николова

На церемонията пред миналата година Насар бе с друга красива дама - тогавашната му приятелка Магдалина Миневска от ансамбъла по художествена гимнастика. Победителят беше облечен в класически черен костюм с безупречна кройка, комбиниран с бяла риза и тъмна вратовръзка. Визията му подчертаваше спортната му фигура, а уверената стойка и усмивката, с която държеше статуетката, затвърдиха образа му на категоричен победител.

Пиронкова показа стил

Александра събра погледите на всички със силно впечатляваща визия - дълга черна рокля с дълбоко деколте и прилепнал силует. Луксозната, леко лъскава материя бе допълнена от дълги черни ръкавици, придаващи драматичен, почти холивудски акцент. Косата бе прибрана назад, а гримът - елегантен и премерен. Впечатление направи и колието със сърце на врата на волейболистката, вероятно подарък от Карлос.

Двойката можеше да има сериозна конкуренция в лицето на Никола Цолов и певицата Крисия, но двамата не успяха да дойдат на награждаването. Пилотът от Формула 3 бе класиран на 5-о място, а от негово име призът получи сестра му.

Сред стилните дами на церемонията изпъкна и олимпийската шампионка Мария Грозева, която се появи с бежово-кафяво велурено сако със свободна кройка, комбинирано със светъл топ и бели панталони - визия, носеща зряла елегантност и спокойна увереност.

Стоичков си тръгна по-рано от церемонията

Гимнастичката Симона Дянкова заложи на строго бизнес излъчване - тъмносив, добре втален костюм с бяла риза и висока яка. Червените й обеци и червилото добавиха характерен контраст към минималистичния стил.

Със силно присъствие се отличи и боксьорката Стойка Кръстева, облечена в тъмносин бизнес костюм, който подчертаваше авторитета и увереността. С безупречен стил се отличи и бившата тенисистка Цветана Пиронкова.

Истински сценичен блясък внесе гимнастичката Стилияна Николова, появила се в дълга бордо рокля с корсетна горна част и златисти декоративни елементи, наподобяващи стилизирани криле - визия, достойна за голяма сцена.

Сред специалните гости бе и Христо Стоичков, който пристигна с бял джип, връчи наградата за отбор на годината и побърза да напусне събитието, тъй като го очакваше друго официално участие. По-късно вечерта Камата е бил на една маса с българската представителка на "Евровизия" Дара.

Един от най-трогателните моменти на вечерта дойде малко преди награждаването в категорията "Спортист с увреждания". Ружди Ружди бе придвижен до сцената с инвалидната си количка от самия Карлос Насар - жест, който предизвика аплодисменти в залата и показа, че истинското величие в спорта се измерва не само с медали, но и с човечност.

Алберт изненада с нова прическа

Скиорът Алберт Попов избра елегантен костюм, но погледите бяха привлечени от новата му визия. Алпиецът бе боядисал косата си руса, което определено впечатли присъстващите. Алберт бе класиран на трето място в анкетата, след като през миналата година записа победа в слалома на Световната купа.

Алберт с новата прическа и Ружди Ружди

"Разбира се, че съм радостен. Това означава, че се оценява това, което правим. Няколко пъти се каза, че днес е празник за спорта, изключително съм горд, че съм в тази зала с толкова големи имена, звезди и хора за пример. Изказаха се много хубави неща , заяви Алберт. - Олимпийските игри са една моя мечта, която все още не съм изпълнил. Ще продължа да я гоня. Тя ме зарежда и със сигурност ще направя още една олимпиада. Надявам се там да си го върна."

Владо Николов и жена му взеха наградите на децата

Силен семеен момент беляза церемонията - наградите на братята Алекс Николов и Симеон Николов бяха получени от техните родители. На сцената излязоха майка им Мая и волейболната легенда Владимир Николов, както и малките им брат и сестра, които приеха отличията от името на синовете си. В крайното класиране Симеон Николов зае шесто място, а Алекс Николов се нареди втори, затвърждавайки силното присъствие на фамилията сред най-добрите български спортисти.

Владо Николов бе изпреварен от сина си

"Развълнувам съм, защото изравнявам по класиране най-великото постижение на волейболист в класацията за "Спортист на годината" Димитър Златанов - каза Алекс Николов. - Побеждавам с едно място и моя баща, така че, тати, изпреварих те! Благодаря на първо място на моето семейство - на баща ми, на майка ми, на братята ми, на сестра ми, на бабите ми, на дядовците за огромната подкрепа не само през тази година, а и през целия ми живот."

Сълзи за Пената, Боян Радев и Нурикян

Церемонията премина и под знака на почитта към големите имена на българския спорт. Бе почетена паметта на Нораир Нурикян, който ни напусна през март 2025 г. Синът му Арам развълнувано заяви:

"От името на баща си искам да благодаря за тази чест. Пожелавам на всички наградени да го настигнат, да го надминат и да прославят България."

Дъщерята на Димитър Пенев - Катерина

С аплодисменти бе почетен и великият Боян Радев, починал през декември 2025 г. Особено емоционален момент бе появата на неговата внучка Мария, която не сдържа сълзите си, приемайки отличието в негова памет - символично и в деня на рождението му, 25 февруари.

Публиката стана на крака и за Димитър Пенев, който си отиде в началото на 2026 г. На сцената излезе дъщеря му Катерина, която със сълзи благодари от името на семейството.

Бербатов със силно послание

С нова позиция и амбиция да промени системата, Димитър Бербатов направи силно изявление по време на церемонията "Спортист на годината" за 2025 г., където беше сред официалните гости и връчи награда на сноубордиста Тервел Замфиров, завършил на четвърто място в класацията. Появата на Бербатов беше особено значима, тъй като той вече е съветник на премиера Андрей Гюров по въпросите на младежта и спорта.

Бербатов на церемонията

"Когато казваме спорт, ние го свързваме с национална гордост. Но думата шампион трябва да стане национален приоритет - не само на думи, а на цифри и дела. Държавата трябва да подаде ръка, за да може спортът да продължи да създава шампиони. Държавата трябва да бъде до спорта и да го финансира, но с яснота, професионализъм и обща методика. Успехите не бива да бъдат изключение, а резултат от работеща система."