Мила Роберт призна: Обичам шума на парите

Със смях и леко засрамено изражение Мила Роберт издаде, че най-любимият ѝ шум бил този на парите.

„Имам татуировка на долар на глезена си“, посочва младата попзвезда. Наследницата на певицата и сценаристка Калина Щерева втрещи феновете си и с признанието, че ще монетизира и бременността си. „Такава майка ще бъда – ще включа и бебето си в тази схема“, шокира публиката певицата. Роберт не спира дотук – за ужас на традиционалистите продължава да изрежда какво още планира и признава, че заради меганатоварената си програма ще „го мята като торба с картофи по участия“.

