Мис България: Ако знаехте тези неща за мен, нямаше да ме мислите за кифла https://hotarena.net/laifstail/mis-balgariya-ako-znaehte-tezi-neshta-za-men-nyamashe-da-me-mislite-za-kifla HotArena.net

Луксозни пътешествия, дизайнерски дрехи, професионални фотосесии и хиляди последователи в социалните мрежи. Именно това е образът, който повечето хора свързват с Венцислава Тафкова. Самата тя обаче признава, че зад бляскавите кадри стои една съвсем различна реалност, пише Show.bg.

В откровено интервю Мис България 2020 коментира един от най-разпространените стереотипи за себе си – че е поредната „кифла“ от социалните мрежи.

„Но с времето разбрах, че няма смисъл да се доказвам пред никого, освен пред самата себе си“, казва тя.

Според Тафкова хората често си изграждат мнение единствено по снимките в интернет.

Красавицата разкрива, че освен музикалната си кариера има ангажименти и в семейния бизнес, а ежедневието й рядко прилича на това, което хората си представят.

„Освен всичко останало имам ангажименти в семейния бизнес и работя от години. Никога не съм била от хората, които прекарват дните си в безцелно обикаляне по кафенета. Харесва ми да съм активна, да създавам неща и да си поставям нови цели“, признава тя.

Последните месеци действително бяха изключително динамични за пловдивчанката. Само за кратък период тя реализира първия по рода си AI филм, посветен на исторически паметник, пусна втория си музикален проект „Малък си за мен“, който за дни натрупа стотици хиляди гледания в YouTube, а междувременно успя да си открадне и няколко дни почивка в луксозен хотел в Андалусия.

„Не обичам хората да ми лепят етикети“, казва още Тафкова. И ако съдим по всичко, което се случва около нея през последните месеци, явно има защо. Зад титлата „Мис България“ вече стоят не само фотосесии и червени килими, а и музика, продуцентски проекти и сериозна доза работа.