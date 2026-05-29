Милионерът Ваньо Алексиев праща Валерия на Женския пазар да купува евтинко (КАДРИ)

Луксозните ваканции с хеликоптер, милионерският начин на живот и редките суперколи явно не пречат на Валерия Георгиева да гони промоции като всяка домакиня.

Победителката от втория сезон на „Ергенът“ изненада последователите си, след като се похвали, че е зарязала скъпите супермаркети и е тръгнала да пазарува от Женския пазар в София, пише Intrigi.bg.

А причината била повече от прозаична – безумно високите цени в магазините.

Валерия разказа, че е успяла да напълни няколко торби с плодове, зеленчуци и варива само за 20 евро и останала приятно изненадана както от качеството на продуктите, така и от цените.

По думите й на места сезонните плодове и зеленчуци били почти двойно по-евтини в сравнение с големите търговски вериги.

Така вместо да позира до суперколи за милиони, този път любимата на транспортния бос Ваньо Алексиев се оказа сред сергиите на най-известния пазар в столицата.

А в мрежата веднага се появиха шеги, че дори милионерите вече пращат половинките си да търсят по-евтини домати и ягоди.

Иначе Валерия (че и кучетата й) определено не моогат да се оплачат от липса на лукс. През последната година красавицата неведнъж показа кадри от екзотични пътешествия, частни полети, суперлуксозни автомобили и живот на световно ниво редом до Ваньо Алексиев. Двамата често демонстрират общата си страст към животните, а близки до двойката твърдят, че връзката им става все по-сериозна въпреки внушителната разлика от около 35 години помежду им.

Припомняме, че Валерия стана популярна като победителката във втория сезон на „Ергенът“, където спечели сърцето на пианиста Евгени Генчев. След края на риалитито двамата поеха по различни пътища, а впоследствие красавицата намери любовта в лицето на милионера и транспортен магнат Ваньо Алексиев. Връзката им дълго бе пазена в тайна, преди двамата официално да започнат да се показват заедно в социалните мрежи.

Само че дори когато гаджето ти е мултимилионер, явно няма нищо лошо от време на време да удариш едно рамо на семейния бюджет от Женския пазар.