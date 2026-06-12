Мис България ще марширува за кауза: Семейството е мястото, където започва всичко https://hotarena.net/laifstail/mis-balgariya-shte-marshiruva-za-kauza-semeystvoto-e-myastoto-kadeto-zapochva-vsichko HotArena.net

Мис България 2020 Венцислава Тафкова ще се включи в тазгодишното Шествие за семейството, което ще се проведе на 13 юни в София, пише Nie-jenite.

Това обяви самата тя с емоционален пост в социалните мрежи, в който призова хората да не забравят най-важното в живота си – близките и семейството.

„В забързаното ежедневие често забравяме кое е най-важното – хората, които ни чакат у дома“, написа пловдивската красавица.

Според нея именно семейството е мястото, където се изграждат любовта, ценностите и силата да продължаваш напред дори в трудните моменти.

„На 13 юни ще се включа в Шествието за семейството, защото вярвам, че добрият пример започва от нас самите. Вярвам в силата на семейството, в уважението между поколенията и в това, че децата ни заслужават да растат с любов, подкрепа и сигурност“, допълва още носителката на короната „Мис България“.

Шествието за семейството се организира за шеста поредна година и традиционно събира хиляди българи, които застават зад каузата за подкрепа на семейството, децата и родителството. Тази година събитието ще се проведе на 13 юни от 18 часа в центъра на София.

Любопитното е, че поканата към Тафкова идва в изключително активен период за нея. Само преди дни изгряващата фолк певица представи новата си песен „Малък си за мен“, която бързо привлече вниманието на феновете и предизвика сериозен интерес в социалните мрежи. А малко преди това AI филмът „Легенда за Армира“, зад който Тафкова стои като продуцент, привлече доста сериозно внимание онлайн.

Този път обаче фокусът е върху друга кауза – онази, която според самата Тафкова стои в основата на всичко важно в живота.