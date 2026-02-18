Мис България става певица

„Мис България 2020“ Венцислава Тафкова направи своя дебют на музикална сцена в Ивайловград.

До момента песента ѝ „Совалката“ се радва на завиден успех, а пред „Телеграф“ тя заяви, че съвсем скоро ще пусне и ново парче.

Емоция

„На първо място бих искала да изкажа своята искрена благодарност към кмета на Ивайловград Диана Овчарова за поканата да бъда част от празничната програма на този прекрасен град. За мен е чест, че дебютът ми се случи именно на голяма сцена, пред повече от 400 души публика – преживяване с много емоция и адреналин. Горда съм, че първата ми сценична изява премина уверено и получи подкрепата и признанието на толкова много хора“, сподели пред „Телеграф“ Венцислава Тафкова. Клипът към песента ѝ „Совалката“ в момента притежава 543 хиляди гледания и тя разказа: „От много малка съм музикална, израснала съм в шоусредите – над 10 години съм се занимавала с модерен балет и танци. Но може би ключова роля изигра бизнесът на семейството ми, което държеше първия пиано бар в родния ми град Пловдив, както и някои от най-големите нощни клубове. Израснах в музикална среда сред големи имена като Лили Иванова и др. Затова музиката не е каприз или експеримент – тя е сбъдната мечта и напълно естественото продължение на моето детство“.

Връх

„Ново парче ще излезе съвсем скоро – през март. Песента е готина и дискотечна и смятам, че ще се хареса на аудиторията. Подготвям и трети проект, който се надявам да излезе до лятото“, разкри Тафкова за близкото си музикално бъдеще. През 2020 г. тя печели престижния конкурс „Мис България“ и затова Венцислава разказа: „От 12-годишна се занимавам с мода, участвала съм в много конкурси – печелила съм „Мис Пловдив Лято 2012“, „Най-фотогенична българка за 2012“, „Най-секси Мис“ и т.н. Спечелването на „Мис България“ през 2020 г. беше естественият връх на този път, но не и неговият край. Това ме амбицира още повече. Обичам да се предизвиквам и никога не съм приемала един връх за достатъчен. Затова реших да поема по нов път и да развивам музикална кариера – с ясната цел да покоря и тази сцена в живота си“.